En el audio que publicó el noticiero, el comandante del Ejército está hablando con varios sargentos mayores y en la conversación calificó como correcto el hecho de que el sargento Juan Carlos Díaz Díaz (ahora retirado de la corporación) denunciara ante sus superiores que siete soldados violaron a una niña indígena de 12 años, aunque lo criticó por hablar al respecto con los medios de comunicación.

“Nadie lo está tildando de sapo. El sargento Díaz estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres, porque si se queda callado, también estaría hoy penalmente investigado”, asegura el general Eduardo Zapateiro en una parte de la conversación.

Posteriormente, el comandante del Ejército demostró su inconformismo con las apariciones de Díaz en los medios de comunicación. Al ser retirado, el sargento que denunció la violación de la niña indígena declaró públicamente que sentía que en el Ejército no le respetaron el debido proceso y que lo apartaron sin darle la oportunidad de defenderse.

Zapateiro consideró que Díaz estaba “buscando medios de comunicación a ver si presionan al comandante del Ejército (o sea él). No señor, no señor, a mí no me van a presionar los medios de comunicación”, dijo el general en otra parte del audio filtrado.

Por último, el militar se mostró dolido al ver que en las últimas semanas decenas de integrantes del Ejército han protagonizado innumerables polémicas y confesó que está descubriendo otras malas prácticas en la corporación.

“Estoy triste, estoy indignado. Una cantidad de oficiales y suboficiales haciendo triquiñuelas en el Ejército. Hay otro personal, sargentos mayores, que compraron diplomas y con esos diplomas chimbos fueron al Comando de personal del Ejército, y allá algún sinvergüenza se prestó para hacerles el trámite de cambio de arma”, concluyó Zapateiro.

Este fue el audio publicado por Noticias Caracol: