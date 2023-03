Se estima que casi la mitad de los trabajadores en cargos de nivel medio y alto en Colombia no tienen un buen nivel de inglés, un dato que es inquietante.

Una tarea sencilla como redactar un correo electrónico en este idioma se convirtió en el talón de Aquiles o punto débil para el 4 3% de los empleados en posiciones directivas en las empresas del país.

Actualmente, según la investigación Bilingüismo Laboral en Colombia, realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), hay 1,2 millones de personas entre 20 y 59 años que cuentan con un nivel de inglés especializado.

(Lea también: Aprender un segundo idioma ayuda para la salud mental y le abre ofertas laborales)

Este es un dato preocupante que, al compararlo con el número de colombianos que hoy están activos laboralmente: 21,5 millones de individuos, según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), se calcula que sólo el 5,6 % de los trabajadores del país están en la capacidad de hacer presentaciones corporativas en este idioma, mantener conversaciones de negocios con nativos o tener una charla fluida de negocios con un compañero de trabajo angloparlante.

Estas cifras son alarmantes y muestran que Colombia, si quiere avanzar en competitividad y no quedarse relegado de sus pares de la región, tiene que apostarle a mejorar su nivel de bilingüismo, especialmente en entornos laborales donde los colaboradores de las empresas que manejan el inglés como segunda lengua tienen mejores salarios, o en su defecto, mayores oportunidades de escalar profesionalmente.

En el primer punto, según el estudio del DNP, la diferencia de sueldos para un mismo trabajo entre una persona bilingüe frente a una que no lo es, puede ser de entre 20 % y 30 %. En el segundo (probabilidad de ascender o de encontrar un mejor empleo), una reciente investigación de la Universidad de Cambridge confirmó que el 78 % de los empleados en Latinoamérica, entre ellos los colombianos, requieren de un buen nivel de inglés para avanzar en cargos directivos: el 82 % necesitan aprender este idioma hasta contar con un dominio corporativo con el fin de conseguir un mejor empleo.

(Vea también: Tres grandes empresas ofrecen empleo en Colombia; hay buenos sueldos y cientos de vacantes)

Pero, más allá de lo que dicen las cifras, lo cierto es que el manejo de un inglés profesional o especializado se convirtió en una necesidad que hace parte del día a día de los trabajadores y hoy en día, su dominio es igual de importante como saber leer o escribir para poder hacer las tareas cotidianas en una empresa.

Una de ellas redactar correos electrónicos en este idioma, una práctica muy habitual durante la jornada laboral que, a la luz de los indicadores anteriormente mencionados, a un poco más del 43 % de los empleados colombianos en posiciones directivas les cuesta bastante o simplemente no saben cómo hacerlo.

Seis tips para redactar un correo en inglés

1. Utilice el espacio del subject o asunto para definir el objetivo del e-mail. Esto es clave para informar de qué trata el correo a los compañeros de trabajo, clientes, prestadores de servicios, etc. Por ejemplo, una persona que trabaje en el área de ventas, puede llenar el espacio del asunto con alguno de los siguientes textos: Invoice payment – March (Factura de pago – Marzo), New business proposal (Nueva propuesta de negocio), March Sales (Ventas de marzo), Trade agreement with new topics (Acuerdo comercial con nuevos temas).

2. Realice saludos más formales. Para esto se debe iniciar el mensaje con la expresión ‘Dear’. A la par, es importante incluir el nombre de la persona a la que va dirigido el e-mail, pues así se mantendrá el lenguaje formal y respetuoso. Por ejemplo: Dear Julia (Apreciada Julia) o Dear Mr. Jones (Apreciado Sr. Jones.).

3. Preséntese en el primer e-mail. Para esto no es necesario que se extienda, basta con que diga quién es y cuál es su cargo. Por ejemplo: Dear Amanda, I hope you are doing well (Apreciada Amanda, espero que estés bien), I am Juan, the new assistant in charge of your company’s tech support (Soy Juan, el nuevo asistente responsable del soporte técnico de la empresa). Con esta práctica, su mensaje quedará aún más formal y evitará que la persona que lo reciba ignore el mensaje por no saber quién es.

4. Agradezca al recibir una respuesta a su e-mail. Si le llegó un correo electrónico con sugerencias para realizar cambios en un contrato o con las respuestas que necesitaba para empezar un proyecto importante, agradezca a la persona que lo envió. Por ejemplo: Dear David, (Apreciado David) Thanks for your suggestions. I will make the corrections and send them back to you as soon as possible (Gracias por las sugerencias. Haré las correcciones y te las enviaré de vuelta lo más pronto posible).

5. Finalice aclarando los pasos a seguir. En una propuesta que contiene el presupuesto de un servicio, es importante mencionar que se espera una respuesta para iniciar la alianza comercial. Si se envió un e-mail solicitando el acceso al banco de datos de la empresa para realizar un análisis comercial, resalta este punto al final del mensaje.

6. No olvide despedirse formalmente. Existen diversas expresiones que puede utilizar en estos casos, solo es cuestión de escoger la que más se acomode a cada situación. Por ejemplo: Best regards (Atentamente), Thanks again (Gracias nuevamente), Respectfully (Respetuosamente), Sincerely (Sinceramente), Appreciatively (Con aprecio), Yours truly (Saludos).