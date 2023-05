En un lapso de apenas 24 días las altas cortes le han dado dos jalones de orejas al presidente Gustavo Petro advirtiéndole que sus pronunciamientos podrían ir en contravía de la independencia de poderes. Después de que el 5 de mayo la Corte Suprema le refutó por asegurar que era el jefe del fiscal general, Francisco Barbosa, ahora el Consejo de Estado le pidió respetar la autonomía de la Rama Judicial.

Este nuevo llamado al orden se dio después de que el mandatario publicó un trino con el que volvió a encender la ‘hoguera’ en la que convirtió su conflictiva relación con las altas cortes. En la publicación planteó que le están quitando los votos al Pacto Histórico y criticó decisiones como la del Consejo de Estado que anuló la elección del senador Roy Barreras, con lo que planteó que se trata de un “golpe blando”.

“¿Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la Presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, cuestionó Petro.

Por esa afirmación no solo prendió sus alarmas el alto tribunal, sino también el fiscal Barbosa, quien tildó al Jefe de Estado de ser “irresponsable”, y a esas voces se sumó la del expresidente Iván Duque, quien señaló a su sucesor de tener “tentaciones autoritarias”. Además, en el Congreso la oposición anunció que elevará este conflicto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Gustavo Petro agudizó fricciones con la justicia

Fue tal el nivel de la polémica que desató el trino del Presidente, que detrás del posteo se publicó una dura respuesta de parte del Consejo de Estado. El alto tribunal en pleno se pronunció para aclarar que sus decisiones tienen como objetivo que se acate la Constitución y la ley, y no tienen detrás motivación política alguna.

“Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. (…) El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos y a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”, expuso el tribunal en un comunicado.

Lo particular del caso es que hace tan solo 20 días el Mandatario tuvo un almuerzo privado con los presidentes de las altas cortes, en el que estuvo el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez, y les reiteró que en lo que resta de su mandato sería respetuoso con la independencia de poderes, tal y como lo ordena la ley.

Ese almuerzo tuvo lugar tras el polémico episodio que Petro protagonizó al decir que era el superior de Barbosa por lo que –según él– podía darle órdenes, afirmación que desvirtuó la Corte Suprema.

El Fiscal General no dejó pasar por alto esta nueva fricción y tildó al Mandatario de irresponsable, según él, por desconocer la independencia de poderes. “(Petro) es un tipo que no ha asumido el rol de presidente con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas”, dijo Barbosa en Blu Radio.

Esta situación no solo reafirmó, sino que dejó en evidencia que las fricciones de Petro con la Rama Judicial fueron prematuras, ya que se registraron en sus poco menos de 8 meses en el poder. En el caso de su antecesor inmediato, Duque, las controversias con la justicia se tardaron un poco más, pues la primera pelea que cazó con la justicia se dio en su segundo año de mandato cuando refutó un fallo de la Corte Suprema, en 2020, que le ordenó garantizar la protesta pacífica y pedir perdón por excesos de la Policía.

Petro reculó y cambió su versión

Ante la oleada de críticas que desataron sus cuestionamientos en Twitter, el Jefe de Estado volvió a pronunciarse este lunes para aclarar que sus críticas iban dirigidas a las decisiones administrativas de la Procuraduría de suspender a congresistas del Pacto –como ocurrió con Álex Flórez– y apuntó que no ha señalado al Consejo de Estado de “impedir la continuación de la Presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico”.

Las críticas de Petro surgieron después que la Procuraduría le formuló cargos al senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, por responsabilizar a cuatro policías de torturar jóvenes durante el Paro Nacional. Arias podría sumarse al suspendido senador Flórez, también del Pacto, quien fue inhabilitado por 8 meses por lanzar acusaciones calumniosas contra policías, mientras se encontraba en estado de embriaguez en Cartagena. Por su parte, el Consejo de Estado anuló la elección de Barreras y suspendió a César Pachón, en ambos casos al comprobar que incurrieron en doble militancia.

Pese a este intento del Mandatario por escudarse en la suspensión de los legisladores de su partido, en el Congreso le advirtieron que con sus afirmaciones está amenazando la separación de poderes.

Así lo señaló el representante Hernán Cadavid, quien anunció que solicitará “al monitoreo de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ponga los ojos sobre los señalamientos peligrosos y reiterados de Petro contra la independencia de la justicia”.

Aunque Petro no reconoció su responsabilidad, este llamado de atención representó el segundo rifirrafe que le hace la Rama Judicial, pese a su promesa de no tocar a las otras ramas del poder.