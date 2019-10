Según ella, la gente se molesta y mira para otro lado cuando hay asesinatos de líderes sociales, cuando hay corrupción, explotación infantil, la desigualdad. “Es una doble moral que tenemos”, señaló.

Además, la señora Vilma agradeció en La W la campaña que realiza Julio Sánchez Cristo contra la corrupción y la educación en Colombia.

“Usted tiene que agradecerle a la vida lo que usted tiene, usted tiene muchas cosas, y la manera de usted agradecerle a la vida es ayudar a despertar conciencias, usted tiene esa misión en esta vida. Yo creo que yo también la tengo aquí desde Canadá”, señaló doña Vilma.

Seguido, le dijo a Sánchez Cristo que él tiene que ayudar a la gente a que piense y diga: “Oiga, tenemos que cambiar”. Según ella, la única manera de lograrlo es educando.

“Un país educado es un país rico, no vale el petróleo, no vale nada, solamente la educación. Y eso usted lo puede hacer perfectamente”, le dijo la señora al director de La W.

La oyente contó que llegó hace 12 años a Canadá como refugiada con su esposo y sus hijos.

“Nos vinimos del país huyendo de la violencia. Afortunadamente, ahora estoy muy bien acá, hablo muy bien el inglés, trabajo con la región; mis hijos son ingenieros civiles, tenemos muchas cosas y ahora la manera de retribuirle a la vida todo lo que me ha dado es ayudando, ayudo a muchas organizaciones”, enfatizó doña Vilma.

“Yo pienso que la plata es accidental, la plata es del que la necesita; y yo creo, Julio, que usted tiene esa misión también: ¡ayude! Yo deseo que Colombia sea un país equitativo”, sostuvo.

Dice que no está en contra de los ricos, pero que anhela que todos los ciudadanos en Colombia partan de una misma base y que no haya desigualdad en el sentido de que unos pueden y tienen oportunidades, y otros no.

“Aquí en Canadá es lo que uno quiere ser. Todos estamos en la misma condición, en el mismo sitio de partida. Eso es lo que yo añoro para Colombia, yo adoro a los colombianos, pero me da tanto dolor, tanta injusticia, tantas desigualdades”, agregó la señora Vilma, e invitó, nuevamente, al periodista Sánchez Cristo y a su equipo de la emisora para que despierte conciencias y ayude al cambio.

Ante la petición, la respuesta del director de La W fue: “Doña Vilma, muchas gracias por su conmovedor mensaje”.