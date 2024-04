Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

La autoridad forense será quien determine concretamente la causa de muerte del ciudadano, ya que existe confusión de si se trató de un caso de muerte autoinfligida por la manera en que el cuerpo fue hallado o si se trató de una sobredosis con estupefacientes.

Nueva Crónica se dirigió al lugar de residencia donde fue hallado Valencia Ramírez para indagar lo sucedido, su padre José Álvaro Valencia Muñoz, relató que fue él quien halló a su hijo sin signos vitales en una habitación de su residencia, cuando regresó hacia las 5 p. m. de realizar unas diligencias con su esposa.

Mencionó que tan solo hacía 8 días que su hijo José David había salido de la Clínica El Prado, ya que padecía desde hace 25 años un problema de adicción a las drogas y, presuntamente, padecía también de un daño cerebral como consecuencia del consumo de tales sustancias durante un tiempo tan prolongado.

“Lo primero que hice fue introducir la llave de la habitación que recién habíamos acomodado para él, la llave no me pasó, porque con un muchacho con tal condición la cosa es muy delicada, entonces era mi hijo, yo debía estar pendiente de él, cuando la llave no me ingresó, llamé a mi esposa y le dije que acá había algo grave, pues él quería mejorar, pero no era capaz, constantemente quería acabar con su existencia por ese problema de la drogadicción”, contó Valencia Muñoz.

El progenitor se preocupó, empezó a angustiarse y decidió llamar a un compañero suyo para que le ayudara a ingresar a la habitación, cuando lo lograron dañando la chapa, a simple vista parecía que José David no se encontraba allí, “cuando miré en la parte de atrás de la puerta y en una posición fetal, creí que se había tomado alguna droga y estaba dormido, pensé muchas cosas realmente. Mi compañero y yo entramos, me dijo que no tocara a mi hijo porque él ya estaba sin vida, pero ahí llegó un sobrino mío y él del susto lo tocó, lo cargó, lo sacó y lo llevamos al hospital, tenía la esperanza de que mi muchacho volviera, sin embargo, allá en el hospital nos dijeron que él ya estaba sin signos vitales”, dijo Valencia Muñoz.

José David, a raíz de su problema de adicción a los estupefacientes, era controlado con medicamentos. Era músico, sabía tocar la guitarra y el piano, entre otros talentos, en su adolescencia. También prestó su servicio en la Policía y, durante el tiempo que prestó su servicio militar hizo parte de la orquesta de la Policía donde tocó el piano.

Hasta el cierre de esta edición, la familia estaba esperando el dictamen de medicina legal para determinar realmente la causa de muerte de José David Valencia Muñoz.

Javier Puentes Gómez, psicólogo, licenciado en filosofía, especialista en alta gerencia y actualmente, candidato a magister en sexología y terapia de pareja, explicó que la salud mental es algo real en los seres humanos, a pesar de que ha sido un tema que se ha desconocido en el tiempo o se ha prestado la suficiente atención que se debería brindar, “esto se ha venido saliendo de control y de contexto, y la salud mental es el equilibrio que podamos tener como seres humanos en nuestras emociones, acciones y en la forma en la que nos relacionamos”, dijo Puentes Gómez.

El licenciado en filosofía explicó que hay situaciones de la vida que van configurando la vida de los seres humanos, pueden ser circunstancias emocionales, familiares, sociales, que van generando en las personas, comportamientos emocionales que mutan a trastornos psicológicos, “cabe anotar también que, algunos de estos comportamientos psicológicos también pueden tener factores genéticos o culturales que se van transmitiendo de generación en generación, por ejemplo, en el Quindío es una realidad entender desde el terremoto, experiencias colectivas, familiares y personales han hecho que las personas tengan características de ciertos trastornos como la ansiedad y depresión, condiciones emocionales que afectan la vida cotidiana de las personas y el desarrollo de su proyecto de vida”, explicó Puentes Gómez.

La ansiedad es un mecanismos de autocuidado o defensa que tienen las personas, es una forma en la que el sistema reacciona ante un peligro, lo que se podría llamar como ansiedad ‘básica’ o ‘buena’, sin embargo, hay otro tipo de ansiedad que se vuelve patológica y exacerba los síntomas en las personas y los vuelve patológicos en el sentido de que no son conscientes, “por eso es que a una persona con ansiedad le dicen pero es que usted tiene todo, ¿qué le pasa? ¿por qué está así? y la respuesta de la persona puede ser la frustración y desconocer el por qué”, explicó el psicólogo Javier Puentes Gómez, así mismo, la depresión que es un trastorno del ánimo, psicológico y característico de tristeza, angustia, pérdida del sentido de la vida y la estructuración del proyecto de vida y que también puede estar relacionado con hechos traumáticos.

Uno de los flagelos que atacan a la sociedad quindiana, es el consumo de sustancias psicoactivas, ya que generan dependencia y cancela todos los neurotransmisores y función energética del cerebro, lo que deriva en cambios en el estado de ánimo y hace que las personas no entiendan qué les pasa.

“Un llamado importante que debemos hacer, tanto a la parte gubernamental, de las administraciones departamental y municipal, es hacer un llamado también a las familias. Es importante que retomemos espacios en familia con atenciones emocionales, de escucha, de compartir y poner límites también”, puntualizó Puentes Gómez.

Finalmente, el psicólogo Javier Puentes Gómez, hizo un llamado a las gobernaciones y alcaldías a que se haga y se estructure una estrategia de intervención urgente y darle la importancia que requiere a la salud mental, porque es una crisis que no se ha querido reconocer y anda cobrando vidas de manera silenciosa, “por ejemplo, en el Quindío nos han catalogado como uno de los departamentos con mayor problemas de salud mental, pues tenemos que hacer un plan de acción, tenemos que unir a los profesionales en salud mental y empezar a hacer un plan de actuación e intervención para contrarrestar la crisis en torno a los problemas mentales”, puntualizó el profesional en la salud, Javier Puentes Gómez.

Con este caso de muerte autoinfligida, la cifra en el Quindío asciende a 14 muertes con la misma connotación. De establecerse este como suicidio serían 15 en lo que va del año.

