Las actividades en el Congreso de la República de Colombia se pausarán durante la Semana Santa. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, las respectivas plenarias no se llevarán a cabo en los días habituales, acorde a información confirmada por un comunicado replicado por Red+Noticias.

#Colombia | La Cámara de Representantes no sesionará esta Semana Santa por cortes de energía eléctrica programados. El lunes 21 de abril tampoco habrá sesiones, pues fue otorgado como día de la familia a los congresistas.

La decisión de suspender las sesiones surge tras un acuerdo consolidado entre las bancadas y sindicatos, debido a una planificación previa que incorpora días compensatorios de trabajo intensificado. En semanas anteriores, los congresistas extendieron su jornada laboral de lunes a jueves para contemplar los días de receso, según indicaron en W Radio.

Desde la presidencia del Senado, se comunica que esta medida fue una solicitud mayoritaria de los partidos políticos para Semana Santa. Así mismo, el lunes 21 de abril será tomado como ‘Día de la Familia’, un descanso adicional otorgado a los trabajadores del legislativo, alineado con prácticas sindicales que exigen la no reposición de estos días como laborables, de acuerdo con la emisora.

El artículo 13 del Acta Final de la Negociación Colectiva Unificada, firmado el 21 de mayo de 2021, es citado por la Dirección de Personal del Congreso para justificar estas vacaciones.

“Se otorgan el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril de 2025 como días de descanso remunerado (…) y el lunes 21 de abril de 2025 como Día de la Familia del primer semestre, con el propósito de que todos los funcionarios disfruten de este tiempo en paz y armonía junto a sus seres queridos, contribuyendo a su bienestar”, dice un apartado del comunicado en mención.

Con la reanudación de las actividades, se tiene programada una serie de audiencias públicas en la Comisión Séptima del Senado, las cuales están enfocadas en debatir las propuestas de reforma al sistema de salud del país. Estas audiencias son cruciales para el avance de la iniciativa y están programadas para comenzar el martes 22 de abril. Se espera que, tras estas sesiones preliminares, se presente una ponencia favorable a los cambios propuestos, según la cadena radial.

Qué dijo Daniel Quintero sobre el Congreso si gana las próximas elecciones

Por otro lado, en los últimos días se conoció una controversial declaración que involura al Congreso y que fue protagonizada por Daniel Quintero, recientemente imputado por la Fiscalía en el caso de Aguas Vivas durante su mandato en la Alcaldía de Medellín.

Quintero, que también está en campaña para las próximas elecciones, salió con una perla en entrevista con la revista Cambio y es que una de sus propuestas es hacer grandes cambios en materia legislativa: “Gano la Presidencia, cierro el Congreso y convoco a una constituyente para resetear este país, porque, así como está, el país no funciona. Sería mi primera acción. Estoy convencido de que este país ya necesita renovar su Constitución. Lo hicimos en 1991 y en su momento fue importante con respecto al país que teníamos”.

Además, justificó la decisión en los proyectos que no han sido aprobados del actual Gobierno Nacional: “Este Congreso no cambia ni deja que el país cambie. Es un Congreso que solo se une para lo malo. Cuando hay que aprobar algo malo para la gente, piden 3.000 millones de pesos. Y para algo que es bueno para la gente, piden el doble. Es un Congreso que no representa al país”.

