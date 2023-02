La vida de Camilo dio un giro inesperado cuando le detectaron un tumor en el cerebro, después de presentar problemas de salud en 2016.

En ese entonces, según contó el periódico El Tiempo, el hombre se dedicaba a la enfermería profesional, luego de suspender su carrera militar tras recibir impactos de bala en una pierna, que le impidieron cumplir el sueño de hacer parte del Ejército Nacional.

(Vea también: “Siempre contigo”: conmovedor homenaje a Paula Durán, colombiana que murió en EE. UU.)

Sin embargo, el destino le tenía preparada una dura prueba a Camilo, pues estuvo en coma durante 6 meses y sufrió una parálisis en la mitad derecha de su cuerpo a raíz del problema detectado en su cabeza.

Tras varios tratamientos, el hombre de 35 años recuperó la movilidad, pero el tumor en el cerebro siguió creciendo, lo cual hizo que su estado de salud empeorara con el pasar de los días.

En diálogo con el medio citado, Camilo explicó que después de varios exámenes los médicos le dijeron que “no había nada que hacer”, pronosticándole cinco años más de vida.

“Realmente no me puse triste. Me puso fue pensativo. Sentía que tenía que tomar una decisión sobre qué tenía que hacer, si realmente valía la pena seguir sufriendo con el tratamiento o disfrutar al máximo esos cinco años o los que fueran”, dijo el hombre en El Tiempo.

Bogotá: conductor cuenta cómo son sus últimos días de vida

Ante la situación, Camilo, quien según sus cuentas sabe que podría fallecer en junio de 2023, decidió enfocarse en disfrutar los últimos días de vida junto a su mamá, la única persona que lo ha acompañado durante todo el proceso.

Y es que, debido a la enfermedad, el hombre no pudo seguir ejerciendo su profesión, por lo que decidió trabajar con su carro a través de las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify.

“Todo lo que trabajo lo guardo y cuando llegue el día, sea en junio como me dijeron o después, se lo dejaré a mi mamá. Además de todos los buenos momentos que estamos pasando ahora, quiero dejarle algo que la ayude cuando yo ya no esté”, precisó.

Lee También

Finalmente, el ahora conductor manifestó en el rotativo que está esperando que llegue el momento de su muerte y que solo se preocupa por vivir el día a día.

“Estoy esperando a que llegue mi momento. Disfruto cada día como si fuese el último y se lo hago sentir así a mi mamá. Todavía convivo con los dolores y sigo teniendo convulsiones, pero ya uno aprende a vivir con eso”, concluyó.