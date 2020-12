green

Según contó el conductor, al diario Al Día, él salió de Barranquilla hacia Aguachica (Cesar), y al cruzar por la población de Pelaya se detuvo por unos minutos para hacer una necesidad fisiológica.

“Me detuve en el camino porque me dieron ganas de orinar. De repente, cuando ya me iba a subir al vehículo, sale un sujeto y me empuja hacia la cabina, para que le entregue la cartera”, aseguró la víctima del intento de atraco, que no fue identificado.

El conductor dijo que su reacción fue luchar con el atacante, y que en ese momento se produjo la salvaje agresión: “Empezamos a forcejear, y me arranca la oreja de un mordisco”.

Al verse herido, el hombre buscó ayuda y lo trasladaron hasta un centro asistencial. Allí, según ese medio, estaba a la espera de que lo sometieran a una intervención quirúrgica para reconstruirle la parte que perdió.

“La tractomula tuve que dejarla parqueada en una estación de servicio, mientras me remitían a la clínica. Falta esperar al cirujano que pueda reconstruirme la oreja”, agregó el conductor.

Medios regionales como El Limón recogieron esta información y publicaron la foto del conductor para mostrar que aunque pudo evitar el atraco, de todas formas el ladrón le ‘robó’ parte de su oreja.