green

Según le contó Cabrera a Pulzo, el señor Jorge Alirio Jiménez, conductor de un vehículo Kia Picanto de placas DXO-540, aceptó llevarla a las 6 de la mañana de este sábado desde Galerías hasta Teusaquillo, específicamente a la Calle 45 con avenida Caracas por un valor de 5.000 pesos.

“Al momento de llegar a la 45 con Caracas el señor se estacionó en el sentido norte– sur, por lo que yo le dije que necesitaba que me dejara sentido sur- norte. Entonces de una se enfureció y me dijo “hijueputa usted me hace perder el tiempo, si usted no sabía dónde quedaba el sitio para qué se pone a decirme” entonces yo le dije que había puesto la dirección en la aplicación y se puso a decir más groserías”, comentó la funcionaria.

Al percatarse de las agresiones verbales del conductor, la joven empezó a grabarlo y alterado decía que no le gustaban las malas personas, a lo que Cabrera le respondió que ella era una persona de bien.

Esta es la conversación que sostuvieron en medio de la discusión:

Conductor: “Hubiera dicho “listo no sé llegar” entonces yo me ubico. Yo confiado que usted sabía llegar”.

Cabrera: “Para eso uno toma este servicio señor”.

Conductor: “Entonces no lo vuelva a tomar, yo no necesito de esto, ¿usted cree que es que yo vivo de esto?”.

Cabrera: “La verdad no sé señor y no tengo por qué juzgarlo si trabaja o no en esto”.

En ese momento el hombre se da cuenta que lo están grabando e intenta golpear a la joven.

“El tipo cogió a pegarme un puño para que dejara de grabar. El celular recibió el golpe y se cayó al suelo”, le dijo la usuaria a este medio.

Qué tal el hampón… https://t.co/7iDxsihffV — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 15, 2020

Cabrera se comunicó con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y le respondieron que no podían hacer nada porque InDriver presta un servicio de transporte ilegal. Por su parte, la Secretaría de la Mujer le dijo que se fuera para la Fiscalía a poner la denuncia para evitar posibles agresiones del hombre que la recogió en su casa.

La aplicación de transporte le respondió a Cabrera que ya tomó cartas en el asunto y dio la sanción correspondiente al conductor, aunque no comunicó cuál.