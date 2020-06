Luego de esos accidentes, el hombre intentó fugarse de la Policía, pero durante la huida estrelló a un motociclista, informó Noticias RCN en su emisión del mediodía de este martes.

Su trabajo como conductor elegido quedó al descubierto cuando las autoridades lo detuvieron; en ese momento también le hicieron la prueba de alcoholemia, señaló el noticiero.

“Soy conductor elegido, trabajo con varias empresas transportando gente; nunca me había pasado esto. Llevo muchos años con licencia, pero, no sé, me entró el pánico”, manifestó el hombre, ante una cámara del informativo.