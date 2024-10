Por: Te lo informa Santander

La política colombiana suele tener momentos sorprendentes y hasta surrealistas, que parecen sacados de una película, en la mayoría de los casos, de comedia.

Uno de estos episodios insólitos ocurrió recientemente en Sabana de Torres, Santander, cuando, tras la instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, dos de sus miembros terminaron enfrentándose en una pelea a puños y patadas.

Los protagonistas de este vergonzoso incidente fueron los concejales Julio Donado y Sergio Barrera, quienes comenzaron su disputa en un grupo de WhatsApp interno del concejo. Lo que empezó como un intercambio de palabras escaló rápidamente a un enfrentamiento físico, sorprendiendo a todos los presentes.

Este hecho ha generado asombro entre la comunidad, que pide que situaciones tan lamentables, protagonizadas por quienes deben dar ejemplo, no queden impunes. Ahora, los concejales podrían enfrentar sanciones disciplinarias.

El concejal Julio Donado, del Partido Liberal, no es ajeno a la polémica. En julio de este año, fue el centro de atención tras unas controvertidas declaraciones que hizo durante una sesión del concejo. En aquella ocasión, afirmó abiertamente ser un “bandido”. Sus palabras fueron: “Podemos durar todo el día. Yo sé que van a comenzar a decir que yo soy un bandido, sí. Pero lo digo de frente. Yo no me le oculto a nadie, no necesito decir mentiras para que me den el voto”.

Este tipo de comportamientos, tanto en las declaraciones como en los recientes altercados físicos, han generado preocupación en la ciudadanía de Sabana de Torres, que espera un nivel de profesionalismo y respeto en quienes los representan.

