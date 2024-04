Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

El pasado sábado 6 de abril, sobre la carrera 6 con calle 17, frente a un establecimiento de venta de licor en Montenegro, Quindío, se presentó una discusión entre un grupo de personas entre los que se encontraba involucrado el concejal por el partido Liberal Rafael Antonio Guerra Gutiérrez. En un video de 56 segundos que se viralizó ayer en las redes sociales, se puede ver a Guerra Gutiérrez aparentemente muy enojado y empujando a una mujer, la cual sería su esposa, mientras ella, al parecer, lo trata de calmar y alejar de la situación. En el segundo 16, también toca a otro hombre que se encontraba sentado en una moto, al tiempo que la esposa lo detiene fuertemente para que deje de pelear.

A pesar de que otro hombre también, al parecer, intenta calmar al concejal, en repetidas ocasiones su esposa interviene con el ánimo de evitar que la discusión se alargue más, sin embargo, se observa que Guerra Gutiérrez la empuja mientras alega con otras personas que se encontraban en el lugar.

En el video no se puede escuchar claramente lo que el concejal dice o el motivo de la pelea, sin embargo, fuentes extraoficiales manifestaron que se trató de una discusión que hubo entre la esposa Claudia Lorena Echeverry Castañeda y otra mujer desconocida, supuestamente Guerra Gutiérrez habría intervenido en defensa de su esposa, aunque se evidencia cómo empuja a la misma.

Tras los 56 segundos del video, personas en general se cuestionan si el concejal se encontraba en estado de embriaguez por encontrarse al frente del establecimiento y, ya que según compañeros del concejo, normalmente el concejal Guerra Gutiérrez es una persona amable y tranquila.

Ayer martes 9 de abril en un comunicado emitido a la opinión pública el corporado Rafael Antonio confirmó que los hechos se dieron el pasado sábado 6 de abril, que se encontraba con su esposa y unos amigos cercanos departiendo en uno de los locales de manera tranquila, amigable y en un ambiente de respeto por las personas alrededor.

Explicó que su esposa Claudia Lorena se vio involucrada en una airada discusión con otra mujer, la cual pretendía con comentarios hacer enojarla, por lo que fue necesaria la intervención de otras personas. Así mismo, en el comunicado, explica que un tercer hombre empujó con mala intención a su esposa, lo que le generó su gran malestar, “Luego de ver que mi esposa estaba siendo agredida, lastimosamente y estando arrepentido de la forma como actué, defendí a mi compañera sentimental de la agresión”, se lee en el pronunciamiento.

Y agrega: “En el video que fue grabado de forma intencional, solo en el momento en el que reaccioné para defender a mi esposa, se evidencia mi malestar interno, pero que jamás es una agresión de mí hacia mi pareja; situación que jamás, en 19 años de unión libre, se ha presentado ni se presentó. Quiero dejar constancia de que jamás agredí a mi esposa”, expresó Guerra Gutiérrez.

Finalizó diciendo que rechaza cualquier forma de maltrato contra la mujer y es un abanderado de que la mujer es el pilar del municipio para crecer con ejemplo: “No estoy de acuerdo con la desinformación y las malas intenciones de algunas personas, pero, así mismo, estoy dispuesto a contar la verdad de los hechos en el momento que así se requiera. No voy a permitir que mi buen nombre y que mi actuar como hombre, hijo, padre, esposo y líder político, se vea empañado por una publicación que no se acerca ni un poco a la verdad de los hechos”.

A su vez, la esposa del concejal explicó a través de un video que es falso que su esposo la estaba agrediendo, “en ningún momento ocurrieron los hechos así e incluso me siento muy mal con mi esposo y le he pedido disculpas a él, porque yo fui la causante de ese problema, de meterlo a él en ese problema por una confusión que hubo, donde le llegaron rumores a él de que me estaban agrediendo a mí y como cualquier esposo que ama a su esposa, salió en defensa mía”, expresó Echeverry Castañeda.

Echeverry Castañeda también dijo que no entendía las intenciones de la persona que subió “medio video”, ya que manifestó que Guerra Gutiérrez en ningún momento la estaba agrediendo y que simplemente lo que trataba de hacer era alejarlo para que no agrediera a la persona con la que tenía el problema.

“Quiero decir que llevamos una relación de 19 años donde mi esposo en la vida no me ha tocado, ni tan siquiera un cabello, incluso el trato para ambos nunca es por el nombre. Hoy quiero limpiar su imagen y su nombre porque él es quien está siendo atacado porque supuestamente me agredió y vuelvo a repetir que en ningún momento hubo un ataque de él hacia mí y sé que nunca lo habrá. El video que está circulando en ningún momento es la verdad o la realidad de lo que está pasando en el momento”.

Por último, este medio pudo conocer que el altercado se encuentra en conocimiento de la Policía y tanto la mujer desconocida, Claudia Lorena Echeverry y el concejal Rafael Antonio Guerra se encuentran actualmente adelantando un proceso de conciliación.

