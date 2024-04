A través de redes sociales se viralizó el momento en que una familia en Barranquilla y una mujer protagonizaron una acalorada discusión que por poco termina en golpes; según lo dicho en X, se trataría de un conflicto laboral, puesto que dos mujeres, tenían una relación de ‘empleado-empleador’.

Todo empezó con la denuncia de la mamá de quien fue la empleada del local, asegurando que presuntamente su hija había sufrido de malos tratos mientras trabajó para dicha familia como cajera y que al momento de renunciar no deseaban pagarle los días trabajados hasta el momento.

Tras este la pelea que escaló hasta la opinión pública, la otra mujer involucrada, es decir, la empleadora, junto con su madre, subieron un video explicando desde su perspectiva lo sucedido y así mimos pidieron disculpas tanto a la joven como a la comunidad.

La mujer asegura que desde el miércoles de la semana pasada la joven no acudió al trabajo y tras insistirle que comunicara si trabajaba allí o no, la chica aseguró que solamente quería recibir el pago de los dos últimos días que laboró.

Sin embargo, la empleadora, asegura que la joven dejó de trabajar con ellos precisamente por la inasistencia.

“Ella dejó de trabajar con nosotros porque me dejó mal el negocio, dejó todo tirado y se desapareció, unos días después fue que quiso aparecer para cobrar el dinero y efectivamente yo le dije que se lo iba a entregar”.

Después de que por teléfono confiaran que se verían para la entrega del dinero y la devolución de la dotación, la madre de la joven llamó en repetidas ocasiones a la empleadora para avisarle que su hija la estaba esperando; sin embargo, la empleadora optó por asegurar que aún se demoraba, puesto que como presuntamente le había dicho estaría ocupada y solo podría entregar el dinero en horas de la noche.

“La mamá me marca por teléfono y me dice que su hija va a venir, pero que yo salía a las 8:30 de clase (…) la señora vuelve y me llama que su hija llega horas esperando”.