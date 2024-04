Se ha viralizado en redes sociales el video en el que se ve cómo dos mujeres discuten con otra, quien les está reclamando porque no le pagaron el sueldo a su hija en un restaurante de Barranquilla.

“La nena iba a reclamar el dinero q NO le querían pagar por haber trabajado en el negocio de esa familia, lanzan comentarios despectivos como “arrastrada” y luego le paga tirándole la plata al piso”, denunció la usuaria de X @Abi_palenc , quien se encargó de publicar el video.

(Lea también: Video | Mujer le arrancó el dedo a otra de un mordisco en insólita pelea en un gimnasio)



Según la denuncia, se trata del restaurante de comida rápida, ubicado en el Mirador de Los Nogales y por lo que se escucha en la grabación, parece que la familia dueña del lugar decidió no pagarle por su trabajo a una trabajadora.

La madre de la afectada fue hasta el lugar a hacer el reclamo y en medio de su ira, empezó a romper billetes en frente de los dueños del establecimiento, quienes llegaron a completar la pelea empujándola e insultándola.

“No los necesita”, dice la mujer mientras destruye el dinero. “Por eso es que yo no he comido hoy, porque no le pagaste a mi hija”, añadió.