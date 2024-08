A la hora de viajar en pareja, uno de los problemas más recurrentes es la selección de puestos, ya que hace varios años los usuarios podían escoger el que quisieran, pero ahora, cualquier cambio salido de la selección automática de la aerolínea causa un pago adicional.

Sin embargo, existen aún empresas que le permiten al viajero seleccionarlas a su gusto, como por ejemplo Santena, quien tiene vuelos hacia Villavicencio, Pitalito, Puerto Asís, San José del Guaviare, San Andrés, Neiva, Mompox, entre otros lugares de Colombia.

Ahora, fue la aerolínea Wingo la que sacó una nueva opción que le permitirá a los viajeros ahorrar hasta un 40% y disfrutar de viajar con su acompañante, sin tener que alejarse por diferentes asientos. En esencia, asientos juntos les permite a los pasajeros sentarse juntos a un precio menor.

Cómo escoger la opción asientos juntos para viajar en pareja

Es relevante indicar que esta alternativa solo se ofrecerá para las reservas que tengan dos personas como pasajeros en las familias tarifarias que no tengan incluida la selección de asiento.

Finalmente, la venta de esta alternativa solo se ofrecerá en los canales digitales y a través del centro de contacto de la aerolínea.

La diferencia tarifaria varía según la ruta y el tiempo de anticipación de compra; no obstante, siempre resultará más económica esta opción que el optar por adquirir ambas sillas por separado. Si bien los viajeros no podrán escoger las sillas, el sistema les asegura una ubicación juntos al momento de hacer el check in online.

