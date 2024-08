Asimismo, con la tarjeta Cívica también se puede pagar el pasaje de buses de transporte público que cubren algunas rutas y que desde mayo de 2024 se unieron a este recaudo electrónico.

Tenerla personalizada da varios beneficios —como sucede con la tarjeta Tu Llave, de Transmilenio— entre los que se encuentran recuperar el saldo en caso de pérdida o robo y hacer recargos por Internet.

Pasos para sacar la tarjeta Cívica por Internet

El proceso se hace siguiendo estas instrucciones:

Ingresar a este link del Metro de Medellín. Dirigir al recuadro ‘Cívica’ y dar clic en ‘ingresa’. Registrarse, en caso de no haberlo hecho previamente, o ingresar si ya tiene cuenta. Digitar el correo electrónico. Escribir el código que se le envía a la dirección de correo registrada. Crear usuario y clave. Llenar el formulario con datos personales básicos. Definir el perfil de su tarjeta Cívica. Las opciones son frecuente, adulto mayor o PMR, que hace referencia a personas con movilidad reducida. Adjuntar una foto del documento de identidad. Las personas con movilidad reducida además deberán subir la certificación médica sobre su condición. Elegir el punto más cercano para reclamar la tarjeta.

El metro recibirá la solicitud y verificará que todos los datos estén completos. Posteriormente, expedirá el documento y notificará al titular de la hora en la que puede reclamarla.

Cuánto vale la tarjeta cívica personalizada

La tarjeta no tiene costo si se saca por primera vez. No obstante, si se tiene que volver a sacar por péridad o robo, el costo es de 5.000 pesos, y el proceso no se puede hacer por Internet, explica el Metro de Medellín.

