La licencia de conducción es un documento indispensable para cualquier persona que quiera manejar un vehículo por las vías del país, ya que es el que verifica que tiene la capacidad de poder conducir de forma segura.

Sin embargo, miles de estos documentos se vencen en este 2023 y la fecha límite para renovarla es el 20 de junio, por lo que ahora puede ser un grave problema para los conductores si manejan con este documento vencido.

Ante esto, si la persona no sabe si tiene que renovarla o si le queda un año más, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) permite verificar si el documento sigue activo o si, por el contrario, no podrá conducir mientras no lo renueve.

Cómo verificar si la licencia de conducción sigue activa

Para corroborar esa información y que no tenga problemas con los agentes de tránsito, la persona tiene que:

Ingresar a la página web del Runt.

Buscar ‘Consulta de documento’.

Allí se podrá verificar la hoja de vida del conductor.

Entrar con el tipo de documento, el número y escribiendo los caracteres de seguridad.

Cuando ya esté adentro, saldrá el nombre, el estado del documento (activo o inactivo), la fecha de inscripción y más.

Cómo renovar la licencia de conducción

Ahora, si en la página le sale que el documento ya está vencido, debe renovarlo lo más pronto posible, ya que así no puede conducir. Lo primero que hay que hacer es estar registrado en el Runt y tener el documento de identidad original. Luego, debe acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores para pagar los derechos de trámite y hacerse los exámenes médicos. Finalmente, dirigirse al organismo de tránsito y pagar el trámite.

Cabe destacar que para hacer el procedimiento se debe estar a paz y salvo en cuanto a multas.

Qué pasa si manejo con la licencia vencida

Si la Policía detiene a una persona y esta tiene la licencia vencida, se le impondrá una multa de 278.600 pesos y se inmovilizará el vehículo, por lo que el conductor deberá asumir, además, el precio de la grúa y de la sacada de los patios.

Cabe destacar que si el documento está en proceso, igual no podrá conducir hasta que no tenga el documento físico.

Qué se puede consultar en la página del Runt

Además de ver si está activo o si debe renovar la licencia de conducción, la persona podrá consultar multas e infracciones (recuerde que hay unas que caducan), información de certificados médicos necesarios para poder conducir y certificados de aptitudes en conducción, entre otros.