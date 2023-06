Cada vez queda menos tiempo para tramitar un documento trascendental para movilizarse en vehículos sin ser sancionado.

Este plazo tiene que ver con que el próximo martes 20 de junio se vence el plazo para la renovación de 4.000.000 de licencias de conducción en Colombia.

Este lapso únicamente arropa a los Centros de Reconocimiento para la expedición de los exámenes médicos.

Los mismos se deben realizar con miras a completar de manera satisfactoria el proceso, no para la renovación de este documento.

“Si usted toma el examen en Cali podrá tramitar su refrendación en la misma ciudad o en cualquiera de los municipios del Valle del Cauca. Ese es el plazo que extendió esa circular; no tiene nada que ver con el plazo que vence el 20 de junio de 2023 para hacer la refrendación de más de 4.600.000 licencias que se vencieron en 2022”, explicó William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital.

Los ciudadanos cuyas licencias tengan estas características, según el funcionario, deberán realizar la renovación antes del 20 de junio, proceso que estuvo disponible durante 18 meses.

Es preocupante para las autoridades la realidad en la capital vallecaucana, pues, únicamente el 10 % de los conductores caleños realizaron este trámite oportunamente.

Porcentaje que inquieta teniendo en cuenta que a partir del 21 de junio se incrementarán los controles por parte del cuerpo de agentes de tránsito en la ciudad.

La autoridad exigirá el documento que acredita al ciudadano para operar cualquier tipo de vehículo.

Luego de esa fecha, los conductores sorprendidos transitando en las vías de Cali con su licencia vencida se verán sometidos a sanciones económicas

Además, si tiene su licencia expirada, podrá recibir una notificación de tránsito y la inmovilización del automotor.

“Todas esas licencias a partir del 1 de junio serán consideradas como expiradas. Por tanto, quienes no van a alcanzar no podrán circular, no podrán operar ningún vehículo automotor y si lo hacen, recibirán una notificación por la autoridad de tránsito, que tiene un costo de 15 salarios diarios mínimos legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo”, precisó William Vallejo.