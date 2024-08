Por: El Colombiano

El 7 de julio de 2021, varios hombres armados ingresaron a la residencia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe y lo asesinaron a tiros.

La noticia en el país fue escandalosa porque entre los capturados como presuntos responsables había colombianos. De hecho, eran la mayoría.

La información al respecto era confusa. Se decía que se trataba de mercenarios algunos miembros retirados del Ejército Nacional. Detallaban que los hombres habían aceptado millonarios pagos a cambio de unirse al plan del magnicidio del mandatario haitiano.

En las pantallas de los noticieros nacionales y en redes sociales difundían las fotografías de los capturados. Se les veía esposados, golpeados, con las camisetas rasgadas, con sangre en el rostro y cuerpo, el cabello enmarañado. Algunos mirando fijamente y con desconcierto, otros con la cabeza agachada.

Fue una de esas imágenes la que vio Milena Carmona para darse cuenta que su esposo era uno de los capturados. Tres años han pasado desde ese momento. Mismo tiempo en el que las familias de los implicados llevan buscando explicaciones, justicia y garantías para sus seres amados presos.

Lo más difícil, según sus relatos, son las trabas en la comunicación, todo lo que saben de sus familiares es a través de la cónsul de Colombia en Haití, Vilma Velásquez.Así fue hasta la semana cuando, desde su detención, finalmente los pudieron volver a ver a través de una videollamada.

En diálogo con este diario, Milena Carmona, esposa del Sub Teniente Jheyner Alberto Carmona Flórez, el más joven de todos con 28 años, contó cómo ha sido el proceso y qué viene para ellos.

¿Cómo fue volver a verlos?

“Es la primera vez en tres años que escuchamos la voz de nuestros esposos y ver sus rostros. Antes no se había podido porque no nos permitieron la llamada a la que todo detenido tiene derecho. Nos comunicábamos con correos humanos, como se dice, personas que nos hacían el favor de enviar papeles y ellos a su vez nos devolvían”.

¿En qué condiciones están?

“Fue realmente impactante. Ellos están en un lugar realmente miserable e indigno y sin ninguna medida de habitabilidad para un ser humano. Fue impactante ver a mi esposo en la forma en la que está. Lo vi muy delgado, muy amarillo. Obviamente, pues en este lugar que no tiene las condiciones óptimas para detenciones prolongadas, tiene su pelo largo, su barba larga. Es muy complicada la situación”.

¿Cómo terminó preso en Haití?

“Mi esposo fue llamado a un trabajo para una empresa de los Estados Unidos, para que cuidara personas muy importantes, entre ellas un presidente y candidatos presidenciales y él aceptó. La convocatoria la hizo inicialmente un conocido de mi esposo, al igual que conocidos de todos sus demás compañeros que hoy están detenidos. Ellos aceptan de voz y de confianza, y todos se fueron al viaje sin ningún documento firmado, sin ningún pago anticipado ni nada. Mi esposo llegó a Haití y lo tuvieron un mes encerrado en un hotel mientras recibía las indicaciones de sus jefes de los Estados Unidos, les dijeron que esperaran el contrato y las instrucciones sobre a quién debían prestarle los servicios de seguridad. Pero todo era una trampa”.

¿Qué pasó la noche del homicidio del presidente?

“Esa noche la empresa que los contrató de los Estados Unidos, les dice que deben acompañar a la policía haitiana en un operativo de captura, era una asistencia de un arresto de una persona muy importante. Y ellos creyeron y fueron, les dieron armas con la marca institucional de la policía de ese país, y cuando ellos llegan al perímetro de la casa presidencial, ahí los dejan solos y la policía se desaparece, y así es como quedan involucrados, señalados de ser los asesinos, y esto era lo que esta organización criminal necesitaba mostrar, un grupo de personas para responsabilizar”.

¿Usted cómo se enteró?

“Yo me enteré por nuestra profesora de francés, ella me llama, y me dice que si había visto las noticias, que estaba pasando algo muy grave. Me dijo que mi esposo aparecía en las noticias del homicidio del presidente de Haití. Yo había escuchado algo en la mañana, como en la radio, pero pues realmente no le presté atención, nunca me imaginé que tuviera algo que ver con nosotros semejante situación. Y ya cuando veo todas las noticias del mundo, veo en primer plano a mi esposo tirado en el suelo con sus brazos hacia atrás, botado, golpeado. Eso fue un impacto porque al principio cuando lo vi no quería creerlo, sencillamente dije que él no era, que era alguien parecido, hasta que le vi el tatuaje que tiene entre el cuello y la parte del torso, y bueno ahí sí, indiscutiblemente era él, desafortunadamente”.

¿Pueden ir a visitarlos?

Nosotros nunca hemos tenido restricción, pero ir no es tan fácil, es un país envuelto en una crisis política y de seguridad. El tema de la seguridad es bien complejo y eso incrementa los costos, porque nosotros hemos cotizado escolta y aparte de eso, tiquetes, el hotel, comida, como los viáticos. Es un presupuesto bastante alto para personas como nosotros, que no tenemos el dinero, ni somos personas de estratos altos. Estamos haciendo una vaki en este momento, para recoger fondos para ello, para poder ir a verlos, y bueno, hacer algo al respecto. No lo hemos podido lograr precisamente por temas de dinero.

¿En qué etapa está el proceso judicial?

“En nada. Jurídicamente no ha pasado nada. Ellos nunca han tenido un abogado, nunca han tenido una oportunidad, ni garantías, ni absolutamente nada. La única vez que lo intentamos fue en noviembre 11 del 2022, a través de un recurso de Habeas Corpus, pero desafortunadamente no se dio, porque le habíamos pagado unos abogados puntualmente para esa diligencia, y no se pudo porque los abogados de la viuda del presidente, llegaron a la diligencia a sabotear, hubo amenazas de muerte contra los señores que nos representaban, y ahí quedó todo”.

¿Qué caminos legales tienen?

“En ese país no hay justicia. Nuestra única esperanza está en Dios y en el canciller de Colombia que nos dijo que nos iba a ayudar. Él manifestó que abriría de alguna manera un protocolo, una gestión, para poderlos traer a Colombia. Yo me apego a eso, y yo confío que la Cancillería de Colombia sí está trabajando en eso, como nos lo han dicho. Esa es la única salida, de mi parte he hablado con muchos abogados, y muy importantes en ese país, y todos coinciden en que jurídicamente, así yo pague el mejor abogado de Haití, nunca mi esposo va a salir, porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad. A ellos los han querido silenciar y gracias a un Dios poderoso no lo han podido hacer y no lo harán”.

¿Dónde los mantienen presos?

“Este lugar donde se encuentran no es una penitenciaría, es una estación de policía, por lo tanto no es un lugar cuya estructura esté apta para detenciones prolongadas, no tiene baños, no tiene duchas, no tiene patios, ellos duran encerrados todo el día, son 60 hombres en un espacio de 8×4, 8×3, o sea realmente es muy pequeño, obviamente no hay camas, están adaptadas unas colchonetas que nos permitieron ingresar, es un sitio sucio, no hay cocina, entonces luchamos mucho para que les lleven algo de comida a través de un domicilio, y esto pues incrementa los costos, porque un almuerzo sencillo que acá en Colombia vale 13.000, 14.000 pesos, allá nos puede costar hasta 200.000 pesos, entonces se hace realmente imposible para muchos de nosotros”.

