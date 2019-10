Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), vinculado al caso de corrupción de Odebrecht, se fue a Estados Unidos porque sentía que en Colombia no había garantías de protección para él ni para su familia. No obstante, casi no puede salir.

La periodista Laura Gil, en el portal La línea del medio, del que es directora, recuerda que Andrade, también ciudadano estadounidense, preparó su viaje a territorio norteamericano con la colaboración de la misión diplomática de Estados Unidos, incluyendo la del departamento que manejaba O’Brien.

Sin embargo, como dijo El Espectador en su momento, cuando Andrade ya estaba en el avión privado que lo iba a trasladar, funcionarios de Migración Colombia lo retuvieron y lo hicieron bajar, aun cuando no había ningún impedimento legal.

Por eso, la oficina del ahora asesor de seguridad del presidente Donald Trump se comunicó con el Gobierno colombiano para permitiera la salida de Andrade, que hoy está bajo la protección de Estados Unidos.

Semanas después, asegura Gil, el exdirector de la ANI se reunió con el funcionario norteamericano para agradecerle, y O’Brien le pidió que le informara de las amenazas contra él y su familia. Hasta ahora, el exfuncionario le ha cumplido.