La extorsión sigue siendo un delito que crece en la capital. A las ya conocidas amenazas y panfletos de supuestos grupos ilegales a los comerciantes en Kennedy, ahora se suman nuevas denuncias de los comerciantes de Usme, quienes señalan que están recibiendo llamadas de supuestos miembros del Eln, pidiendo no solo dinero, sino material de intendencia como botas y uniformes.

Así lo dio a conocer Blu Radio, al reportar que las intimidaciones apuntan a dueños de establecimientos en Santa Librada (Bogotá). Una de las víctimas declaró que, en su caso particular, fuera del dinero que tendría que pagar, para trabajar tranquilamente, le pidieron entre 10 y 20 camuflados, que cuestan alrededor de $ 200.000 cada uno.

“Si no colaboro, no me dejan abrir mi comercio. Ellos me dicen que si soy negativo para colaborar, van a atentar contra mi vida”, agregó la comerciante amenazada.