Momentos de pánico vivió un comerciante del barrio La Alquería, en el sur de Bogotá, cuando fue secuestrado repentinamente por varios delincuentes que le llegaron cuando iba caminando por las calles del sector. En las cámaras de seguridad se ve cómo estos criminales lo abordan en dos carros y lo obligan en medio de empujones a subirse a una camioneta, en la que se lo llevan sin darle explicación alguna.

(Vea también: Comerciantes de Bosa en Bogotá piden militarizar la localidad; no aguantan más extorsiones)

El video de la retención de este hombre se hizo viral en redes sociales y fue compartida por habitantes del sector, un concejal y hasta un edil, que alertaron a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo.

Al conocer la situación, la Policía Nacional activó de inmediato un plan candado para dar con el paradero de este comerciante. Según Noticias Caracol, las autoridades lograron rastrear el celular del empresario y así fue que dieron con su paradero, en la persecución que le hicieron a los delincuentes.

Estos criminales lo dejaron tirado en el occidente de Bogotá, muy lejos de donde se lo llevaron y la Policía lo encontró sano y salvo, por lo que dio con su rescate. Ahora, las autoridades están en la búsqueda de estos sujetos con el testimonio que les brinde la víctima y la información que se logra obtener de las cámaras de seguridad.

En video quedó registrado el secuestro de un comerciante en el sur de Bogotá. Aunque la víctima fue liberada horas más tarde, las autoridades investigan el hecho. ¿En qué barrio de la ciudad ocurrió? Los detalles aquí. Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/3BIsFjAtHS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 15, 2023

Lee También

“Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó, al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía. Ya me encuentro bien, estoy en mi casa. Gracias a ellos por haber hecho la operación, agradezco de verdad a ustedes que hicieron un plan especial y me soltaron. Me encuentro muy bien”, fueron las palabras del comerciante en el noticiero.