En su más reciente columna, publicada en la revista Semana, la periodista revela la forma mediante la cual se habrían interceptado las comunicaciones de políticos y abogados desde el bunker de la Fiscalía, en la época en la que Néstor Humberto Martínez era el jefe del ente acusador.

“El modus operandi es tan clandestino como opaco: los números que se van a interceptar se meten en procesos legales que no tienen ninguna relación con el blanco; las órdenes para interceptar esos teléfonos son dadas por los fiscales de manera verbal para no dejar trazos, y cuando sí las hay, los fiscales las pueden justificar con fuentes anónimas o con informes de policía judicial que no están debidamente fundamentados”, señaló la periodista en el semanario.