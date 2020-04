green

En su columna en revista Semana, Vicky Dávila relató que durante gran parte de su infancia, hasta cuando cumplió los 12 años de edad y su mamá decidió dejar a su papá, ella atestiguó los “ataques brutales: golpes, insultos, descalificaciones” de él para con ella.

Fueron tales los abusos, según la columnista, que ella dice no explicarse cómo su padre no acabó con la vida de su madre en una relación donde ese maltrato estuvo presente incluso desde el noviazgo, cuando ella y sus hermanos no habían nacido y hasta cuando su mamá estuvo embarazada.

“Lleno de ira descargaba contra ella toda su fuerza por cualquier estupidez. Yo, que era la hermana mayor, solo podía mirar, llorar y gritar. A veces solo alcanzaba a abrirle la puerta a mi mamá para que pudiera huir”, evocó en la revista sobre esos violentos episodios que, añadió la periodista, en varias ocasiones enviaron a su madre al hospital.

Dávila manifestó en esa publicación que “fue muy duro crecer en un hogar tan violento” y recordó un momento que, dijo, la marcó: el día en que su mamá le dijo llorando: “Mija, estudie para que no le pase esto”.

Y contrario a lo que, según su relato, nunca hizo su mamá con su papá, la comunicadora les pidió a las mujeres colombianas que denuncien y se alejen “cuanto antes de sus maltratadores”, pues “eso no es amor. Ellos no cambian”.

Vicky Dávila compartió su experiencia en su habitual espacio en el semanario para así condenar las cifras que se han venido revelando en las últimas semanas sobre el incremento en los casos de violencia intrafamiliar en el país en medio del aislamiento obligatorio con el que se busca contener la pandemia de la COVID-19.

Y es que de acuerdo con el más reciente reporte de la Fiscalía, solo entre el 20 de marzo (día en el que, en varias ciudades del país, inició el aislamiento preventivo que se conectó con la cuarentena obligatoria) y el 4 de abril, en el país fueron asesinadas 12 mujeres.

“Con el aislamiento [las mujeres] están expuestas a estar en cercanía física con su agresor las 24 horas del día”, observó Selene Soto, abogada de la organización no gubernamental Women’s Link WorldWide, respecto de ese informe.

Según datos del Observatorio Colombiano de las Mujeres, publicados por la Vicepresidencia de la República, entre el 22 de marzo y el 5 de abril se recibieron 1.221 llamadas a la línea 155, “destinadas al acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia”. Esto supone, añadió la entidad, un incremento del 103%, con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se recibieron 602 llamadas.

Volviendo al reporte de la Fiscalía, el ente acusador informó que en el citado periodo (20 de marzo- 4 de abril) recibió 578 llamadas por violencia de género y se atendieron, por día, 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar.