Dávila, en su columna de Semana titulada ‘¡Qué asco!’, les pidió a los colombianos, en especial al “pueblo cartagenero” que se “liberen” y que “no voten más por esos que los desprecian, pero que en elecciones los usan para llegar al poder y quedarse con el botín”.

La periodista hace ese llamado luego de que en su espacio radial, en La W, revelarán audios de una posible corrupción en el departamento de Bolívar y su capital, que involucraría al gobernador Dumek Turbay, al exsenador Vicente Blel Saad, su hijo Vicente Blel Scaff (aspirante a la gobernación) y hasta al presidente del Senado, Lidio García.

“Le hablo a ese pueblo bolivarense que lleva décadas bajo el yugo de la corrupción y que por su condición vulnerable sufre del síndrome del amo. Le hablo a ese valiente pueblo afro compuesto por sobrevivientes, y no por “negros flojos”, como sostiene el parapolítico Vicente Blel. ¡Basta ya!”, escribe la columnista.

Y agregó: “Los invito a no votar más por los mismos de siempre. ¿Acaso no se dan cuenta? Ellos se quedan con todo, a ustedes les tiran las migajas, unos centavos, un bulto de cemento o un abanico. Los están robando y ustedes no pueden ser sus cómplices en las urnas”.

En su columna, Dávila también les habla a salpicados como el senador García, al que le pide que responda si “¿es cierto que quiere adueñarse de contratos y puestos en institutos y secretarías de Bolívar?” o si “¿forma parte de la repartija de Cartagena antes de elecciones?”.

Asimismo, le pregunta al gobernador de Bolívar, que según dice ella ha sido calificado como uno de los mejores mandatarios departamentales del país, “¿qué sabe de las coimas en cada contrato que se ha celebrado en el departamento? ¿Se ha dedicado a pagar deudas de campaña? ¿Es cierto que debe 15.000 millones de pesos todavía, como lo dijo su gerente de Aguas de Bolívar? ¿Es cierto que en su administración cada dependencia tiene como dueño a un político?”

Lo propio hace con el exsenador Blel que, según ella, “los audios lo muestran como el verdadero dueño de Cartagena”.

Por esas revelaciones, la Fiscalía ya inició una investigación para desvelar lo que sería una red corrupta. Además, también hicieron que el más opcionado para ser el nuevo gobernador de Bolívar, Blel Scaff, perdiera el aval del Centro Democrático y quedara en entredicho ante la opinión pública, pese a que él dice que no tiene nada que ver con el actuar de su papá.

Dávila pide que la investigación se traslade a Bogotá para que pueda avanzar, pues de lo contrario quedaría en manos de una funcionaria que tiene vínculos con un extrabajador de “Aguas de Bolívar, entidad hoy en cuestión”.

Finalmente, la periodista concluye diciendo que hay que “votar bien, no solo en Cartagena, sino en todo el país. Y que los partidos no se hagan los locos, que también respondan”.