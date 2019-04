Mientras muchos continúan utilizando el #FelizCumpleanosPetro para felicitar al senador por su cumpleaños número 59, que fue este viernes 19 de abril, otros comentan la columna que se convirtió en un nuevo capítulo del enfrentamiento que lleva varios días.

Cualquiera que conozca a @MMMaldonadoC como @DCoronell debería conocer, sabe una de la mayores expertas en urbanismo del país, es una aduladora. El prejuicio le impide conocer a Coronell la profundidad y riqueza de los debates al interior de Bogotá Humana. El dato y el rigor. https://t.co/PGwIcSUA5W — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2019

A lo largo de esta semana, Coronell y Petro discutieron en Twitter por la gestión del político como alcalde de Bogotá (2012-2014) y ahora se concentraron en las revelaciones de esa organización.

Esto porque el periodista citó un cable de WikiLeaks del 27 de mayo de 2008 que enviaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en el que aseguraban:

“El senador Gustavo Petro nos dijo que él no descarta la posibilidad de que algunos miembros del Polo Democrático [su entonces partido] mantengan vínculos inapropiados con las Farc”.

Debido a eso, esa comunicación informó que la Fiscalía de Colombia “ordenó una investigación contra nueve personas por presuntos vínculos con las Farc. Entre los investigados había un ciudadano estadounidense, otros tres extranjeros y una solicitud a la Corte Suprema para investigar a tres legisladores”, indica el periodista.

Y pese a que, según Coronell, Petro no entregó nombres, lo que significó una sombra de duda sobre todos sus copartidarios, el texto sí mencionó a varios de ellos: Piedad Córdoba, del Partido Liberal; Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, que sí eran del Polo.

Sobre estos últimos, hay otra parte del cable de WikiLeaks que afirma que “si los dos estuvieran implicados en relaciones activas con las Farc, dijo Petro, eso dividiría al Polo. Cabe mencionar que Borja y Ramírez fueron investigados y absueltos de una supuesta relación con la Farcpolítica.

En ese sentido, Coronell critica que el exalcalde no entregara las pruebas, si las tenía, pues era su deber como funcionario público; pero que si por el contrario no las tenía, “quizás el lugar apropiado para expresar sus dudas no era la Embajada de Estados Unidos”.

Esta fue la respuesta de Petro a la columna, que divulgó completa en su cuenta de Twitter: