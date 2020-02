Según cuentan los familiares del condenado a Semana, él no ha podido establecer comunicación con nadie durante ese tiempo, ni tampoco puede conversar con sus compañeros de reclusión puesto que no hablan español, lo que lo llevó a hacer la solicitud.

“Siento tristeza por la situación de él. No alcanzo a imaginar cómo puede ser estar preso en un lugar donde no tienes acceso ni comunicación con nadie, donde no es tu país. La situación de él debe ser terrible”, dijo una de las parientes de Osorio al medio.