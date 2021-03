green

En las últimas horas se ha conocido un nuevo hecho de xenofobia y control ilegal de espacios públicos que dejó herido en el rostro a Gabriel Sanabria, un vendedor ambulante venezolano radicado en Bogotá.

Quien dio a conocer el caso fue su pareja Oriana Mayz, quien relató cómo sucedieron los hechos. “Nosotros nos dirigimos en las adyacencias del Centro Comercial Salitre para vender galletas, cigarrillos, etc. para el sustento del día a día”.

Sin embargo, al llegar a ese lugar se les acercó otra persona advirtiéndoles que se fueran de ahí porque “él es duelo del territorio en el que nosotros estábamos. Mi pareja y yo llevábamos mucho tiempo trabajando allí“.

Según dice la mujer que emigró hace dos años a Colombia, “esta persona saca un cuchillo para cortarme a mí y a mi esposo. Yo corrí, pero mi esposo se arma con una piedras para lanzarle y defenderme”. Sin embargo, esto fue insuficiente y el ‘dueño del pedazo’ se abalanzó sobre Gabriel Sanabria y le hizo cortadas en el rostro, brazo y dedos.

“Nos decía que teníamos que salir del lugar. Llegó la Policía en una patrulla y llaman una ambulancia. Nosotros salimos corriendo al terminal Salitre para que fuera atendido. Finalmente llegó la ambulancia y lo trasladaron al hospital Colombia [que está ubicado a pocas cuadras de allí]”, dijo la mujer venezolana.

Aunque el agresor fue capturado, él seguía gritándole a la señora extranjera, quien contó entre lágrimas lo que le decía: “Me dirijo hasta la Fiscalía en la patrulla con esta persona y me amenazaba expresándome que nos debíamos ir porque no podíamos estar en ese lugar; que si él salía me iba a matar“.

En el video difundido también aparece Gabriel Sanabria, quien asegura que el hombre que lo atacó es “un ciudadano colombiano que me decía que me fuera de su país, que el territorio colombiano es de él“.

Por lo que expresa el agredido, ellos tienen una hija de 10 años y actualmente no cuentan con los recursos para poder subsistir y cubrir los gastos médicos ocasionados por este hecho.

Este es el video difundido en redes sociales por el periodista Sergio Novelli: