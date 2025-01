En la mañana de este martes, 28 de enero, llegó al país un vuelo con 95 migrantes deportados de Estados Unidos, pues a diferencia de lo que pretendía Donald Trump hace unos días, estos llegaron sin cadenas ni esposas, totalmente libres y con la “dignidad” que tanto exigió el presidente Gustavo Petro.

(Ver también: “Jamás imaginé”: latina se arrepintió de votar por Trump porque deportarán a su familia)

Estas personas dieron hasta un aplauso al llegar porque por fin se les termina el calvario que vivieron durante las semanas pasadas, ya que para nadie es un secreto que los que se van en esa condición no la pasan nada bien durante el trayecto.

Es más, una de las colombianas que llegó fue una mujer que, casi entre lágrimas, confesó que la pasó realmente mal porque perdió todas sus pertenencias e incluso casi le roban a su hijo cuando pasó por México.

“Terrible. La comida, con mi bebé. Me robaron en México todos mis documentos, el celular, casi se roban a mi bebé”, comenzó explicando la mujer.

Y sobre la situación de su hijo, agregó: “Estuve ocho días en detención. Él no ha comido, está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y está en desnutrición porque no ha comido en todos esos días”.

“Casi me roban a mi bebé”: madre inmigrante colombiana cuenta los tratos crueles e inhumanos que recibieron en Estados Unidos. La mujer cuenta que fue robada en su paso por México y que además su pequeño hijo presenta un cuadro grave de desnutrición. pic.twitter.com/dv8YaKKx1x — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 28, 2025

Cuál es la recomendación para los que quieren irse a Estados Unidos

Además, con toda la situación que se está viviendo en la frontera de Estados Unidos y los operativos para deportar a personas que no están de forma legal, esta mujer recomendó que no se vayan para ese país porque no van a poder entrar y sí van a vivir momentos bastante difíciles.

“No se vayan porque los están deportando a todos. Además, no los van a soltar al siguiente día porque hay personas que llevan un mes, hay gente desaparecida. No se vayan. Hay ejército, ya mandaron soldados a las fronteras y por eso los ponen en el asilo, pero no los sueltan, sino que allá los dejan (…) los tratos eran horribles porque nos levantaban como si fuéramos lo peor del mundo”, agregó la mujer.

(Ver también: Uribe llamó a Laura Sarabia y ella pidió un favor por crisis con EE. UU., revela NY Times)

Así como esta mujer, cientos de colombianos están viviendo momentos bastante difíciles por tomar la decisión de irse para Estados Unidos de forma irregular y se estima que la situación se agudice más mientras salen más decretos del presidente Donald Trump.

