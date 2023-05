Varios padres de familia reportaron el disgusto que les causó la entrega de juegos de mesa con imágenes de marihuana durante la celebración del Día del Niño en la Institución Educativa La Mosquita, en Rionegro (Antioquia).

Según las imágenes compartidas por los padres, los menores recibieron parqués con ilustraciones de marihuana y otras subidas de tono. El juego venía acompañado de dulces, cuerdas para saltar, entre otros elementos.

En comunicación con la rectora de la institución, Margarita Zuluaga, ella aclaró que se trató de un error humano, en el cual no hubo malas intenciones de por medio.

Lo que ocurrió, según la directiva, es que todos los directores de los grados escolares, excepto preescolar, mandaron a comprar los detalles del Día del Niño al por mayor, en Medellín. Esa compra se hace con dineros destinados por la institución.

La directora de uno de los grupos, y quien reside en Medellín, fue la encargada de hacer la compra. Al parecer, a ella le mostraron un producto pero al comprarlo al por mayor le vendieron otro.

Para no dañar los empaques, los docentes no habrían revisado a profundidad el contenido que se le iba a entregar a los estudiantes y no se percataron de las imágenes que traía el parqués.

Sin embargo, debido a la molestia de algunos padres que no quieren que las conductas y de consumo de estupefacientes se normalicen, se coordinaría una devolución de los juegos para pedir el cambio con los vendedores.

La institución informó que siempre está presta al diálogo y pidió comprensión ante el error humano que llevó a la entrega de estos productos a los menores de edad.