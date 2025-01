El presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, protagonizan un cruce de declaraciones que ha agitado el ambiente político nacional. La controversia inició cuando Petro compartió un video en la red social X, en el que López, en una entrevista de 2022, expresaba su respaldo a su llegada a la Presidencia y destacaba el cambio que este representaba para Colombia.

En el video, López manifestaba: “Yo me siento contenta, no solo me siento bien de decir ‘yo voté por el presidente Petro’, yo creo en el cambio que representa, me ilusiona esta época de cambio (…), al fin ganamos”.