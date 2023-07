Este lunes 24 de julio, otro asesinato a mano armada sacudió a la capital del país, luego de que un sicario le disparara a un empresario, identificado como Alberto Ortega, en el Bodytech que está ubicado en la calle 85 con carrera Séptima.

Según el informe preliminar de las autoridades, la víctima del hecho que ocurrió sobre las 2 de la tarde tenía anotaciones judiciales por porte de estupefacientes.

De hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de sus redes sociales, confirmó que el hombre tenía serios antecedentes por tráfico de sustancias, estafa y extorsión.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia no a sicarios”, escribió López.

Claudia López y el llamado al Gobierno para mejorar la seguridad en Bogotá

La mandataria local aprovechó el suceso para hacerle un nuevo llamado al Gobierno Nacional sobre invertir en seguridad, ya que los asesinatos y robos se han vuelto pan de cada día en la capital.

Incluso, López reiteró que a Bogotá le han quitado policías y recalcó que una de las soluciones para acabar con la problemática es construir cárceles que funcionen y no sean centros de crimen.

“Hasta cuando el nivel nacional (no solo este Gobierno sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo sino una necesidad imperiosa. Tienen que darnos, no quitarnos policías”, agregó.

La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 24, 2023

Finalmente, la alcaldesa aseguró que ya se comunicó con la general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para identificar y dar con el paradero de los sicarios.