Por eso, cuando denunció en Twitter lo que le sucedió, la periodista de la emisora decidió agregar algunos mensajes para la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, y la Secretaría de Seguridad de Bogotá porque, en sus palabras: “Perdieron la materia de seguridad”.

(Vea también: noticias de inseguridad en Bogotá; robos a conductores, a estudiantes, con moto-ladrones y más)

“Y veo cómo [los ladrones] pasean mi teléfono, estuvieron en San Victorino tooda la tarde, @SeguridadBOG ustedes SABEN a dónde llegan los teléfonos robados, si eso no fuera una mafia, los ladrones no podrían llevarse los celulares. Y no se trata de dar papaya, @ClaudiaLopez, mi cel es mi trabajo”, agregó Baquero.

La comunicadora además siente que hay casos de robos, como el suyo, que se quedan sin acciones de las autoridades porque no hay un muerto o un herido. “Pero el casi no cuenta, sería noticia si me hubiesen matado o apuñalado, pero como solo fue el susto, y se llevaron lo material ‘nada más’, entonces, ¿será que los ladrones saben qué es la consideración?”, trinó.

Y veo cómo pasean mi teléfono, estuvieron en san victorino tooda la tarde, @SeguridadBOG ustedes SABEN a dónde llegan los teléfonos robados, si eso no fuera una mafia, los ladrones no podrían llevarse los celulares. Y no se trata de dar papaya @ClaudiaLopez mi cel es mi trabajo — Naydú Baquero (@Naydubaquero) July 20, 2023

La situación de la que fue víctima también llevó a la periodista judicial a etiquetar al ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro y a mencionar la “justicia restaurativa”.

Lee También

“¡Me robaron mi celular, mi herramienta de trabajo, me atracaron! Ahora sí necesito que funcione la justicia restaurativa”, denunció y pidió la integrante de La W , y continuó:

“[¿] Será que [a] los ladrones que estaban hoy en San Victorino intentando desbloquear [el celular] se les ablanda el corazón y me lo regresan [?] @MinjusticiaCo @osunanestor casi me matan”.