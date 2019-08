Al estilo ‘youtuber’, el candidato les hizo la propuesta con un video que publicó a través de sus cuentas en redes sociales. “No más peloteras, no más insultos personales, no más”, les pidió Galán a Hollman Morris, Miguel Uribe Turbay y Claudia López.

Ante la invitación, que tuvo eco en Twitter, los dos últimos le respondieron a Galán y, en pocas palabras, le piden que sea coherente porque él también ha hecho parte de esas ‘peleas’ y acusaciones desatadas en los debates recientes.

“Respetado Carlos Fernando. Gracias por el reto y te invito a ser coherente y dar ejemplo tú mismo. Estaremos atentos”, respondió Claudia López, y publicó un video con un abstracto de las declaraciones de Galán en las que la acusa de mentirosa.

Miguel Uribe, por su parte, aprovechó su cuenta de Twitter para responderle y dijo que Galán critica las discusiones cuando no es el protagonista.

“@CarlosFGalan critica las discusiones cuando no está involucrado, pero le parecen bien cuando es él quien las protagoniza. Parece que la única oportunista no es @ClaudiaLopez. No confunda insultos con defender convicciones. Lo que está en juego es el futuro de Bogotá”, señaló Uribe Turbay.

Morris, por su parte, no se ha referido a la invitación de Galán.