Hasta este jueves a las 6:00 de la mañana, el Gobierno no había informado sobre la salida de Claudia Blum, pero medios importantes informaron que la dimisión se radicó este miércoles.

Aunque la canciller recibió múltiples críticas por su gestión casi que invisible y por sus pronunciamientos contra la paz y Gustavo Petro, la verdadera razón por la que abandonó su cargo es que se “cansó” de que la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, se la saltara constantemente, aseguró Darcy Quinn, de Caracol Radio.

“Ella [Blum] se había quejado varias veces en el Palacio, pero no hacían nada y mantenían a la vicecanciller [Mejía]. Lo último que pasó, como quien dice, la gota que rebosó la copa, fue una reunión que organizó la vicecanciller con la viceministra de Defensa y el representante de los DD. HH. en Colombia. [… ] Eso puede que no tenga nada de malo, pero el tema fue que no le informaron a la canciller que esa reunión estaba sucediendo, no la invitaron; entonces, dijo ella: ‘Ya no me lo aguantó más, esta señora [Mejía] hace lo que quiere’”, declaró la periodista.

Incluso, Blu Radio y La W indicaron que el cargo lo asumirá temporalmente la viceministra de Asuntos Multilaterales, y que se vendrían más cambios en el gabinete del presidente Duque.

No obstante, El Tiempo manifiesta que solo son “versiones” que “crecen”, pues desde la Cancillería le dijeron a ese diario que la funcionaria seguía con su agenda, que incluye un viaje a Europa para dar a conocer la versión del Gobierno sobre las manifestaciones.

La incertidumbre crece por el silencio del Ministerio de Relaciones Exteriores ante las diferentes informaciones.

¿Quién es Claudia Blum?

Blum nació en Cali, Colombia. Es Licenciada en Consejería Psicológica de la Universidad del Valle y Magíster en Estudios Políticos de la Pontifica Universidad Javeriana. Ha realizado además talleres académicos en Harvard Law School, en mediación y en negociación, dice su perfil en la página web de Presidencia.

Fue Embajadora de Colombia ante la ONU entre 2006 y 2010 y senadora de la República entre 1991 y 2006; en el 2005 se convirtió en la primera mujer que ocupó la Presidencia del Congreso en el país.

Además, ha escrito seis libros: Ministerio del Ambiente Última Oportunidad; Corrupción ¿Hasta Cuándo?; De Frente; Por la Verdad; El Congreso de las Reformas; Mi Vida en Lápiz.

Está casada con el empresario caleño Francisco José Barberi y es madre de dos hijos: Andrea y Mauricio Barberi Blum.