Como el galeno se negó a operar sin los elementos adecuados, porque además no le dieron un tapabocas N95 —aseguró él en Blu Radio—, la coordinara médica le dijo que “si no operaba con los elementos que había, prescindía” de sus servicios.

El cirujano dijo en la entrevista que hacer la operación sin los elementos apropiados no solo era exponerse él, sino que también era poner en peligro al paciente, que finalmente fue sometido al procedimiento por otro médico que trajo la indumentaria desde su casa.

“Me piden que opere a una paciente y me pasan unas gafas, que no son las establecidas por la OMS, monogafas, así como un tapabocas que no es el N95 que es con el que hay que operar”, manifestó Ruiz.