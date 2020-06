Las palabras entre comillas son de Catalina García, vocalista de la agrupación ‘Monsieur Periné’, que con un duro mensaje se sumó a la sorpresiva revelación de acoso y abuso sexual que hizo hoy la revista Volcánicas contra Ciro Guerra.

“Esto es demasiado doloroso. De vomitar y llorar”, expresó García, y destacó la “valentía” de las mujeres que se atrevieron a denunciar.

“Todos repliquemos sus voces para que el mundo sepa qué hace este tipejo con su fama. Y que le caiga la ley por violador”, finalizó la artista.

Otra de las que se unió a los comentarios fue la escritora y docente Carolina Sanín, que rechazó este tipo de actos pero aclaró que su mensaje no es para sumarse “al llamamiento a ‘cancelar’ a nadie, ni siquiera a un culpable”.

“En una cosa quiero ser disciplinada: en no sumarme a ningún linchamiento. Todo linchamiento me parece vergonzoso”, destacó Sanín.

Entiendo el afán de acusar por acoso. No la convicción de volver convicto por acusaciones. No me sumo al llamamiento a "cancelar" a nadie, ni siquiera a un culpable. En una cosa quiero ser disciplinada: en no sumarme a ningún linchamiento. Todo linchamiento me parece vergonzoso.

— Carolina Sanín Ⓥ (@SaninPazC) June 24, 2020