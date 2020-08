green

En su mensaje, en el que expresó el dolor que le produce a su administración “los muertos que deja la violencia producto de narcotráfico y terrorismo”, Duque mostró una gráfica con las cifras de casos de homicidios colectivos y sus víctimas fatales entre el 2010 y 2018, versus las del 2018 y el 2020.

Su trino generó un efecto contrario entre los seguidores de su cuenta en Twitter, pues algunos sintieron que no solo minimizó las tres masacres que se han registrado en las últimas horas, sino que volvieron a pedirle que no justifique los vacíos de su gestión en la administración pasada, que, además, si los números siguen como hasta ahora, no sería muy diferente a la suya.

Nos duelen los muertos que deja la violencia producto de narcotráfico y terrorismo. Entre 2010 y 2018, nuestro país vivió 189 homicidios colectivos, y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros. pic.twitter.com/r4kA3ComdT — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 22, 2020

Ese tema de los números se lo sacó en cara hasta Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel, que escribió: “Ya se está empezando a notar el efecto de los colegios cerrados. Los chiquillos ya no saben la diferencia entre 2 y 8 años”, haciendo referencia a la comparación del Gobierno con cifras de dos años frente a unas de ocho.

A continuación, algunas de las reacciones al trino de Iván Duque, incluida la de Martín Santos:

Ya se está empezando a notar el efecto de los colegios cerrados. Los chiquillos ya no saben la diferencia entre 2 y 8 años. — Martin Santos (@MartinSantosR) August 22, 2020

En 24 horas hubo tres masacres en el país y su único comentario al respecto es comparar cifras de masacres entre gobiernos. Que forma tan mediocre de enfrentar un problema, lleva dos años en el poder. GOBIERNEEEEE!!! — MARIA ALEJANDRA (@marialejandrpf) August 22, 2020

Sí, lechuguino, la reducción de 2019 fue gracias al acuerdo de paz que ustedes están acabando. pic.twitter.com/QnQWBrjFBA — Manuela Mejía Santos (@tal_senora) August 22, 2020

Según usted, estamos mejor que nunca. Las tres masacres de ayer son ‘hechos menores’ y la gente está muerta de mentiras. Cínico, inepto y cómplice del genocidio. — Sebastián Quiroga (@sebaquiropa) August 22, 2020

Entonces unas cuantas masacres este año no están mal, pues, si comparamos sólo dos años suyos con 8 anteriores. Sigue así amigo presidente 🙄 pic.twitter.com/C5eoJxuHns — Felipe Loaiza (@FelipeLoaiza) August 22, 2020

Cómo jptas va a comparar 8 años contra 2 desafortunados años de su gobierno, me temo que si hace una progresión a 6 años no le convendrían los resultados (bajo el hipotético que siguiera usted gobernando durante ese tiempo, cosa imposible porque le quedó grande

llevar la batuta) — Daniela Morales C. (@DanielaMCd) August 22, 2020

Oiga, en qué país es que vive este señor? Si se ha dado cuenta que desde que inició la cuarenta han estado matando a diestra y siniestra? En los últimos 3 días, 4 masacres en el país. Haga la de Santos e independice su gobierno del peor clientelista de la historia. — camilo jaimes (@camilojaimes10) August 22, 2020

Qué falta de respeto con las víctimas, pegarse de eso para hacer política un poco de respeto señor “presidente”. — Rotes. (@REDS_IC) August 22, 2020

"Nos duelen mucho las masacres, pero, comparado con la extinción de los dinosaurios, estamos sobrados." – Iván Duque, 2020. — 🌙Juliananana (@Juli_Azul) August 22, 2020

1. 3hp, como va a comparar 10 años contra dos? Para eso muestre proporciones.

2. Son vidas y usted es un completo inútil, no son simples numeritos.

3. Hágase de una ve responsable de lo que sucede en su gobierno, mediocre. — Ivn ParraMartínez (@ivancillo85) August 22, 2020

Nisiquiera para hacer una comparación así de absurda sirve usted. Según sus datos el promedio anual de homicidios colectivos entre 2010-2018 fue de 24. Bajó su gobierno el anual es de 34. — Carlos Velásquez Buriticá ☭ (@cvelasquezb) August 22, 2020

A pesar de las críticas, el presidente Iván Duque está hoy en Cali para hablar, entre otros temas, de las recientes matanzas en el territorio nacional.