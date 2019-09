green

En las imágenes se puede apreciar claramente cómo el señor Rodríguez se baja del colectivo y empieza a insultar al biciusuario. “A mí no me mariquée, pedazo de ciclista HP. ¿Quién se cree? ¿El dueño de la vía?”, le dijo airadamente el conductor al ciclista.

El video fue compartido por el mismo afectado, quien lo publicó en su cuenta oficial de Twitter con el siguiente mensaje:

“Hoy en la vía [a] Patios, que cada vez es más peligrosa por conductores y ciclistas irresponsables; este señor me cerró, agredió e insultó cuando le reclamé paciencia y respeto. Si esto no se regula, los casos van a ser más y quizás peores. Gracias al Ejercito no pasó a mayores”.

“Al señor de la empresa Teusaca SAS le interpondré una denuncia ante la compañía y la Fiscalía. No obstante, la vía es de todos, convivir en ella debe ser una tarea de peatones, ciclistas y conductores” concluyó en la red social el ciclista aficionado.

Acá, las imágenes del altercado: