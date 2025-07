Carlos Alberto Sánchez Ramírez —más conocido como Charlie Zaa— está envuelto en una polémica judicial en Colombia debido a una investigación de la Fiscalía General de la Nación que lo señala como supuesto testaferro del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La controversia gira en torno a la solicitud de extinción de dominio sobre cinco propiedades del cantante, valoradas en más de 25.000 millones de pesos. Según las autoridades, estos bienes habrían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas del Bloque Tolima, utilizados presuntamente para lavado de activos.

Acá, lo mencionado por Charlie Zaa:

De acuerdo con el artista colombiano, lo que le parece llamativo es que la Fiscalía se base en testimonios que no están acompañados de ninguna prueba.

“Nosotros estamos igual de inquietos porque no nos explicamos por qué estamos salpicados con todo esto. Lo que más nos tiene impresionados es por qué la Fiscalía le ha prestado tanta atención y credibilidad a unas declaraciones que no tienen fundamento”, agregó el cantante en el mismo programa.

En su versión al programa de entretenimiento, Charlie Zaa dejó claro que no les hizo presentaciones a personas relacionadas con actividades ilegales, por lo que le sorprende que se estén diciendo ese tipo de cosas de él.

“Yo nunca acepté ese tipo de invitaciones o propuestas comerciales, nunca en mi vida. No pueden decir que le canté a un narcotraficante, a un guerrillero o a un paramilitar, por eso es mi molestia […]. El centro comercial es patrimonio de familia, una casa que tenemos en Lagos del Peñón, un hotelcito que tenemos ahí mismo en Lagos del Peñon, que era donde estaba la antigua sede del condominio. Nada más, nosotros no tenemos, sino esas tres propiedades en Colombia”, agregó en su relato.

¿Cuál es el caso de Charlie Zaa?

La investigación se basa en testimonios de exparamilitares, como Ricaurte Soria Ortiz y otros, que señalan a Zaa como intermediario en operaciones financieras para el exjefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’.

Se alega que un familiar del cantante visitaba regularmente a alias ‘Daniel’ en la cárcel para rendir cuentas sobre propiedades como la discoteca Kapachos. Sin embargo, Charlie Zaa ha negado rotundamente estas acusaciones, afirmando que su patrimonio es fruto de más de 30 años de carrera musical y que no tiene vínculos con grupos paramilitares.

Zaa también ha señalado errores en las acusaciones, como la confusión sobre la ubicación y fecha de construcción de propiedades (por ejemplo, la discoteca Oasis en Girardot, no en Ibagué, construida en 2003 y no en 2007). A pesar de la investigación, no enfrenta un proceso penal directo, sino que el caso se centra en los bienes de su patrimonio familiar.

El cantante ha confirmado que continuará con la promoción de su álbum ‘La historia continúa’ y sus conciertos, mientras colabora con las autoridades para esclarecer el caso.

