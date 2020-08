green

Así lo informó CM&, y agregó que uno de las discusiones de los magistrados será la presunta relación que hay entre miembros de la UTL de Álvaro Uribe, con el caso de falsos testigos, por el que el exsenador está en casa por cárcel.

No obstante, Jaime Granados, abogado de Uribe en ese proceso, señaló en Blu Radio que la mayoría de nombres que la Corte dio no era de miembros de la UTL del expresidente y que al que sí era, no lo pidieron investigar porque su intervención “fue fugaz”.

Por eso, y porque Uribe ya no cuenta con fuero de congresista, es que la defensa pide que la investigación por falsos testigos quede en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Aunque Granados y Uribe han dicho que la Corte Suprema de Justicia no les dan garantías, confían en que suelte el caso, pues, argumenta el abogado, el mismo tribunal dijo que los presuntos delitos que habría cometido el excongresista no están relacionados con su función de senador.

Después de que Reyes presente la ponencia, agrega CM&, los magistrados tendrán 5 días para comunicar si continúan con la investigación, como lo piden opositores como Iván Cepeda (declarado víctima del caso), o si se lo pasa a la Fiscalía, que es lo que espera el uribismo.