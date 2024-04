Por: EL PILON SA

María del Carmen Correa Rivero, residente de Becerril, Cesar, de 68 años, denunció ante El Pilón ser víctima de maltrato y abuso por parte de su excompañero sentimental, Antonio Cecilio Romero López, con quien convivió por 25 años y desde hace dos años se encuentran separados.

De acuerdo con la mujer, frecuentemente recibe golpes y es amenazada de muerte si cuenta lo sucedido, siendo el último caso de violencia intrafamiliar el registrado el pasado lunes 8 de abril donde fue agredida físicamente.

Pese al temor, decidió denunciar el pasado 10 de abril ante la Comisaría de Familia de Becerril lo sucedido tras recibir golpes que, incluso, hoy la tienen con una discapacidad al reventársele un hilo de la cabeza, enfrentarse a una enfermedad de transmisión sexual, presentar infección de riñón y tener afectaciones en una de sus piernas por un golpe que presuntamente recibió con una bota ‘punta de hierro’.

“Yo le decía: no haga cosas malas conmigo por otra mujer, valóreme como mujer buena que he sido toda la vida”, dijo la víctima al poner en conocimiento que las agresiones comenzaron luego de que Romero López iniciara una relación con otra mujer de origen venezolano, pese a estar con ella viviendo en su casa.

De acuerdo con María del Carmen a raíz de estos hechos ha presentado una crisis nerviosa y frecuentemente vive con la presión alta, ya que, además, su exmarido forzosamente le ha sacado de su casa elementos como prendas, abanicos, camarote, mecedoras y varios utensilios de su propiedad para llevárselo a la otra mujer con que ahora está.

Sin embargo, la sigue buscando y especialmente en horas de la madrugada ella está acostada de forma violenta ingresa hasta su vivienda ubicada en el barrio 6 de Enero y abusa de ella con maltratos.

“Me encerraba con candado, me ponía a aguantar hambre y me decía muérase”, dijo la adulta mayor afectada, quien contó que un día logró escaparse y buscar protección en casa de una amiga, pero aun así su expareja llegó a buscarla y en medio del maltrato le tiró una sopa que se estaba tomando encima y la quemó, quedándole la marca en sus piernas.

Por estas agresiones, las autoridades de Becerril ordenaron tratamiento psicológico a María del Carmen, mientras que su expareja Antonio Cecilio fue citado ante la Comisaría de Becerril el próximo 24 de abril. Cabe resaltar que esta persona no puede merodear la casa donde vive la víctima o ingresar y tampoco puede agredirla física ni verbalmente.

