Salen a la luz reportes policiales sobre incidente en la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Ante eso, el actor ha roto su silencio y se pronunció en redes

(Le puede interesar: Zendejas habla sobre su relación con William Levy después de la ruptura con Elizabeth)

William Levy se encuentra en el ojo del huracán después de que salieron a la luz cuatro reportes policiales relacionados con un incidente en su casa, donde su expareja, Elizabeth Gutiérrez, lo acusó de tener una pistola y de haberla confrontado por presuntamente estar con otro hombre.

Recientemente, William publico en sus redes lo siguiente:

“Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all (Los amo a todos)!!”