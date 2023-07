El expresidente de Colombia, César Gaviria, se fue en contra del presidente Gustavo Petro y una supuesta estrategia de presión política que estaría liderado para llevarlo a salir del Partido Liberal. La denuncia la dio a conocer Gaviria en medio de un nuevo episodio de choque de la administración con una de las bancadas políticas más importantes en el legislativo.

En entrevista con El Tiempo, el expresidente César Gaviria señaló las intenciones de la administración del presidente Petro por sacar adelante las reformas laboral, pensional y a la salud.

De acuerdo con el dirigente del Partido Liberal, lo que está haciendo el Gobierno, al ver que no puede sumar los votos necesarios para aprobar sin oposición sus proyectos de ley, es sacarlo como dirigente liberal con el apoyo de algunos congresistas de esa colectividad.

Ese supuesto plan, ha mencionado Gaviria, va desde reunirse con un puñado de congresistas liberales y convencerlos de ir en contra de las directrices dirigenciales de esa colectividad, que son las de rechazar las propuestas del Gobierno.

Al tiempo que, apuntó César Gaviria, ese plan cuenta con la participación plena y activa del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien Gaviria también apuntó como uno de los que están armando un plan para llevar, incluso, a la desaparición del Partido Liberal.

“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que no valen porque no hicimos convención y no sé qué… Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal…”, dijo Gaviria a El Tiempo.

De hecho, Gaviria apuntó a que el presidente Petro escogió a Velasco, una de las figuras políticas relevantes del Partido Liberal, para que hiciera parte de un plan para ponerle trabas a las decisiones de Gaviria como presidente de esa colectividad.

Hay que recordar que, en el marco del primer debate de la reforma a la salud, justamente fue el apoyo individual de los congresistas liberales el que hizo posible que esa iniciativa pudiera ser aprobada en su primer debate, lo que incluso llevó a que desde la dirigencia liberal se asegurara que llegarían sanciones a los representantes a la Cámara que dieron luz verde al proyecto.

De esta manera, César Gaviria volvió a referirse a las reformas sociales de la administración y sentenció que siguen siendo proyectos de ley que, de aprobarse, podrían llevar a que el país vea retrocesos e impactos a la actividad económica.

Dado lo anterior volvió a decir que, desde el Partido Liberal no van a apoyar las iniciativas del Gobierno Petro que van a tramitarse en la legislatura que arranca el 20 de julio.

De hecho, el expresidente César Gaviria fue más allá y aseguró que la coalición política y nacional que se anunció supuestamente en un principio no ha existido y, según el mismo Gaviria, se lo ha mencionado al presidente Gustavo Petro.

“Coalición de gobierno no ha habido. Se lo he dicho varias veces y de frente al presidente: deje de hablar de coalición, usted no tiene ninguna coalición. Usted tiene es a un grupo de personas amigas suyas, que votaron por usted, los nombró ministros y resolvió volver eso una coalición, pero no lo es”, sentenció el dirigente del Partido Liberal.