Precisamente eso fue “la gota que derramó la copa” de los uribistas, dijo Quinn, pues el Centro Democrático tampoco está satisfechos con “muchos nombramientos” ni con el hecho de que el presidente Iván Duque no respaldara la asamblea constituyente que propuso el partido para reformar la justicia.

“Sienten que [Duque] no hizo lo suficiente para salvar a Álvaro Uribe, que no se movió con anterioridad, que sus pronunciamientos son demasiado tarde. Por qué no mandó a la Margarita Cabello, ministra de Justicia, es lo que dicen ellos [los del Centro Democrático], a hacer algo. Ella salió de la Corte Suprema de Justicia, debió evitarle a Uribe esta situación”, dijo la periodista en Caracol Radio.