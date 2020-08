Uno de esos reportes fue el del comunicador social Nixon Carranza, que dijo que fueron “dos fuertes explosiones” que se registraron en el puente peatonal de la Avenida Boyacá frente al centro comercial.

“A esta hora, helicóptero sobrevuela el lugar y hace presencia Bomberos de Bogotá”, dijo Carranza.

A esta información se sumó otra usuaria que compartió una imagen del sitio, y allí se aprecia que hay fuego debajo del puente y lo que serían las luces de una patrulla de la Policía.

Varias personas dicen en Twitter que el sitio fue acordonado luego de la primera detonación, y especulan con que podría ser algún cilindro de gas de vendedores ambulantes que se ubican allí.

En esa misma línea, el periodista de El Espectador David Escobar dio un primer reporte de lo que podría haber ocasionado las detonaciones.

“Acabo de estar en el lugar y fueron unas personas que no tienen vivienda y que les explotó una olla, aparentemente”, dijo Escobar, que citó a las autoridades para indicar que hasta el momento no se han reportado heridos.

Hola, acabo de estar en el lugar y fueron unas personas que no tienen vivienda y que les explotó una olla, aparentemente. Hasta ahora no se reportan heridos, me dicen los miembros de la Policía que inspeccionaron el lugar.

