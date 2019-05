Todo empezó por un trino que publicó este jueves el periodista Gustavo Rugeles, en el que afirmaba que el Centro Democrático “buscará un candidato distinto a Ángela Garzón para enfrentar las elecciones en Bogotá”.

Atención: El @CeDemocratico buscará un candidato distinto a Ángela Garzón para enfrentar las elecciones en Bogotá. Las encuestas no son definitivas y se vienen cambios en otras regiones. El @CeDemocratico entendió que se han escogido candidatos inviables. https://t.co/2nwkloIiGe

Pero el CD le salió al paso a esta información y aseguró, por medio de un comunicado, que Garzón “es la candidata oficial del partido a la Alcaldía de Bogotá, y que ha venido adelantando un proceso de diálogo social a través de la participación en foros programáticos realizados en las localidades de Bogotá” con el apoyo de esa comunidad política.

“El Partido ratifica su respaldo a la candidatura de la doctora Angela Garzón, quien representa los valores democráticos de nuestra colectividad e incorpora en su programa los pilares del CD: austeridad del estado, seguridad democrática, cohesión social, confianza inversionista y diálogo popular”, se lee en la comunicación.

Luego de esta aclaración, Rugeles volvió a trinar y dijo que “mensajes ambiguos y contradictorios salen del CD”.

“Mientras el partido emite un comunicado respaldando a Ángela Garzón, la directora Nubia Stella Martínez me manifestó durante larga conversación telefónica que se reevaluarían las decisiones sobres candidaturas inviables”, dijo Rugeles.

Mientras el partido emite un comunicado respaldando a Ángela Garzón, la Dir. Nubia Estela Martínez me manifestó durante larga conversación telefónica que se reevaluarian las decisiones sobres candidaturas inviables. pic.twitter.com/ja58Q3Td6Y

El periodista también citó la entrevista que dio este jueves en W Radio Nubia Martínez, directora del partido, que no descartó que el uribismo haga una alianza para dar pelea a los candidatos que van punteando en las encuestas.

“En ninguna parte descartamos alianzas si los candidatos con los que nos vamos a aliar son idóneos, y que lo hacemos a través de un acuerdo programático […] y Bogotá, por supuesto no será la excepción, porque es fundamental para el partido en los propósitos electorales. Para Ángela Garzón todo el respeto y apoyo […] ya empezaron los foros y la vamos a acompañar, y ella misma con el partido evaluará si su condición puede darnos el éxito o no. Y si no, haremos una alianza…”, respondió Martínez, luego de que Julio Sánchez Cristo le preguntara por eso.