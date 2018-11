Orozco cuenta en su columna de El Espectador que la última vez que Pizano le envió un mensaje, “en realidad un doloroso resumen de sus preocupaciones”, fue el pasado 5 de noviembre. Tres días después, el jueves 8 de noviembre, Pizano murió en su finca de Subachoque, Cundinamarca.

En agosto pasado, Pizano le había dado al informativo que dirige Orozco una entrevista en la que, en resumen, contaba que había puesto al tanto al hoy Fiscal Néstor Humberto Martínez (entonces asesor jurídico del grupo Aval) de irregularidades en contratos de Odebrecht en la Ruta del Sol 2.

Sin embargo, le puso una condición al noticiero: que esas declaraciones fueran publicadas solo en dos escenarios: cuando él hubiera salido del país o cuando hubiera muerto. Ocurrió lo segundo y Noticias Uno difundió la entrevista en su emisión del lunes pasado.

Ese día por la tarde, el hijo menor de Pizano, Alejandro, que había llegado de Barcelona (España) a las exequias de su padre, murió envenenado con cianuro en el mismo lugar donde su progenitor había fallecido.

El hecho ha alcanzado proporciones internacionales por todos los elementos que rodean no solo el escándalo de la corruptora Odebrecht, sino la muerte de estas dos personas en tan poco tiempo.

Este miércoles, la directora de Noticias Uno revela nuevas y explosivas afirmaciones que el ingeniero Jorge Enrique Pizano le dejó. “Hoy creo que es mi deber ético trascribir —aunque parcialmente— las reflexiones que, a modo de testamento, Jorge Enrique Pizano dejó en mi teléfono, probablemente sabiendo que yo las publicaría”, introduce Orozco.

Las palabras en paréntesis son de Orozco para darle más claridad al texto de Pizano, que la periodista califica de “testamento”:

“A quienes nos opusimos a Odebrecht como Andrade (y yo) no saben cómo callarnos”, comienza el mensaje de Pizano a la periodista. “A Andrade, cada vez que abre la boca, le imputan un cargo. A mí no han podido imputarme nada del (contrato) Tunjuelo-Canoas: no saben qué más inventarse ya, con testigos y fiscales investigados por fraude procesal”.

Después, menciona al fiscal Néstor Humberto Martínez por su siglas: “NHM, quien era mi amigo de hace 30 años, ahora —según el fiscal Zetien le ha contado a mi abogado— ha dicho en los comités del fiscal (que) <<jodan a Pizano>>. Es claro que yo, desde 2010, al mes que llegué a la concesionaria, descubrí que estaban pagando facturas sin soporte y se lo advertí no solo al Grupo sino a su abogado NHM. Así fue en informes no solo de esa fecha, sino más directos y con pruebas desde el 2013 hasta el 2015, pero Aval no hizo nada”.

“Basta con mirar los pliegos de cargos de la SIC. Una estrategia: el 25 de enero de 2017, Carrillo (sale) a decir que (yo) era de Odebrecht en una <<típica maniobra de silla giratoria>> y a los cinco días me llega carta de la Fiscalía a interrogatorio. Todo muy extraño. Todo orquestado”, agregó Pizano.

En seguida, Pizano le cuenta a Orozco su extrañeza por las acusaciones que le hacen: “El 10 de noviembre de 2017 la junta directiva de la concesionaria compuesta por Odebrecht y Corficolombiana me manda una carta diciendo que se me terminó el contrato (de controller) y a los días me llega la citación para imputación (de cargos de la Fiscalía) para el 13 de diciembre, de un contrato cuyos pliegos (de licitación) fueron definidos antes de mi llegada (a la EAB); no evalué las propuestas; no estuve en la audiencia de la adjudicación y ¡NO firmé el contrato!”.

Y termina su mensaje con unas sorprendentes reflexiones: “Esa audiencia no se realizó (porque), como sabes, tengo cáncer —linfoma folicular grado 3—. No querían que hablara de lo que pasó en la Ruta del Sol. Pero hablé en el tribunal (de arbitramento) entre la ANI y la concesionaria. Allí me preguntaron (los árbitros) que <<si había cumplido mi tarea de controller>>. Muy sarcástica la pregunta. Pues presenté todos mis informes de las irregularidades. Esto fue en enero de 2018. (Pero desde entonces) nadie ha hablado de mis declaraciones… ¡Me dejaron sin trabajo, enfermo e investigado!”.