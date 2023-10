Aprovechando su posición como vigilantes en conjuntos residenciales de Bogotá y Cundinamarca, un grupo de hombres gestionaban hurtos en viviendas. Mientras laboraban, identificaban los momentos en los que las viviendas estaban vacías y omitiendo sus funciones, permitían toda clase de hurtos. Gracias al seguimiento de 15 denuncias, la Fiscalía logró descubrir el entramado criminal

Conocidos como ‘los Seguros’, cuatro hombres que harían parte de esta red delictiva, trabajaban como celadores en distintos conjuntos residenciales. Los indicios de los hurtos llevaron a los investigadores a interceptar las comunicaciones de los integrantes.

La Fiscalía reveló audios en los que uno de los vigilantes entrega información de un conjunto: “la casa número 31 es la única que está sola, en arriendo; yo sé cuáles casas tienen alarma y cuáles no”. No es todo: en las conversaciones también deliberan cómo hacer para que los demás vigilantes no se den cuenta de la participación del celador de la banda delictiva. “Así como ellos me reciben un tinto que yo hago, eso es una cuota”, se escucha en las grabaciones.

“Los integrantes de esta red tomaban fotos de las chapas y pasaban la información a los demás integrantes para ingresar de forma silenciosa. Hurtaban elementos estratégicamente identificados como joyas, relojes, tecnología”, señaló Leonor Merchán, directora de Fiscalías Bogotá.

En los allanamientos, el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, incautó armas de fuego, proyectiles de diferentes calibres, cinco radios de comunicación, dólares y euros en efectivo, 34 millones de pesos, cuatro chaquetas con logos alusivos a empresas de seguridad, 16 relojes de diferentes marcas, chequeras, joyas, celulares, tarjetas bancarias, llaves magnéticas, electrodomésticos y elementos de cerrajerías. Por estos hechos los implicados fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, y hurto calificado y agravado

En un día en Bogotá, delincuentes hurtan en promedio cinco casas. Un delito que este año va en un aumento del 8 %, con 5.100 casos presentados en lo que va del 2023, a pesar de ser un delito que, según expertos, requiere de una organización elaborada para consumarlo.

Lo curioso, es que, a diferencia de delitos como el hurto a personas, u homicidio, que se dan en su mayoría en el sur de la capital, el hurto en residencias tiene mayor impacto en las localidades del norte, en particular en Suba, localidad que registró la cifra más altas de hurtos en residencias en 2022, con 1.520 casos, de los 9.840 reportados.

Las cinco localidades más afectadas por el hurto en viviendas son: Suba, Kennedy, Engativá, Usaquén y Chapinero. Tan solo Suba y Usaquén concentran el 23,8 % del total de hurtos en viviendas en 2022. Según expertos y funcionarios de la Sijin, los delincuentes prefieren hurtar viviendas del norte de la capital, debido a que son las que contienen mayor cantidad de objetos de valor apetecidos por el mercado negro.

