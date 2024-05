Un duro rifirrafe se presentó este martes durante un debate de control político en la Cámara de Representantes. Los protagonistas fueron el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), Carlos Carillo, y la representante verde Catherine Juvinao. Si bien el foco de la discusión fue eran los presuntos hechos de corrupción en la entidad, el debate terminó a los gritos en medio de duros señalamientos.

Inicialmente, la congresista de la Alianza Verde destapó un nuevo capítulo de irregularidades en la entidad que involucra a los denominados jagüeyes en La Guajira: pozos de agua artificiales ideados para hacerle frente a la sequía.

Según reveló Juvinao, en contratos para la construcción y rehabilitación de estos pozos hay comprometidos recursos por el orden de los $75.000 millones. Hay denuncias por sobrecostos, politiquería y hasta una interventoría fantasma.

Sin embargo, tras una detallada presentación de las presuntas irregularidades, llegó el turno para el director de la UNGRD Carlos Carrillo que, en su acostumbrado tono confrontacional, la emprendió contra varios congresistas y los acusó de haber hecho política con el presidente Gustavo Petro, pero ahora lo niegan y se atreven a decir “maldito Petro”.

“Mi deber es defender a este Gobierno en el que creo. No cambio de ideología cada semana como otros políticos. No estoy hoy con un gobierno porque siento que me conviene políticamente y mañana me voy para otro lado. Yo tengo convicciones, representantes, y por eso me metí a la política. La política es de posesiones claras, firmes, muchos aquí apoyaron al Gobierno. Se tomaban fotos. Salían con los cartelitos que les gustan tanto, y ahora salen a decir ‘maldito, Petro’”, sostuvo Carillo.